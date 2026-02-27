Á hậu Thụy Vân trở lại sóng truyền hình

TPO - Á hậu Thụy Vân trở lại với vai trò người dẫn chương trình của Chuyển động 24h phát sóng chiều 26/2 sau nửa năm nghỉ sinh con.

Chiều 26/2, Á hậu Thụy Vân trở lại với vai trò MC của chương trình Chuyển động 24h sau nửa năm nghỉ sinh con thứ hai. Trước giờ lên sóng, Thụy Vân bày tỏ sự hồi hộp, chờ đợi. "Chính xác 22 phút nữa tôi quay trở lại dẫn Chuyển động 24h lúc 17h30 trên VTV1! Cả nhà ủng hộ mình nhé", cô chia sẻ.

Xuất hiện cùng Biên tập viên Sơn Lâm, Thụy Vân mặc bộ váy tông màu xanh nhẹ nhàng, thanh lịch. Cô được khen nhanh chóng lấy lại vóc dáng chỉ sau nửa năm sinh con.

Á hậu Thụy Vân và BTV Sơn Lâm trong chương trình Chuyển động 24h phát sóng chiều 26/2.

Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho Thụy Vân trong lần trở lại sóng truyền hình. "Mong mãi Thụy Vân dẫn Chuyển động 24h. Nghỉ lâu quá đấy, Tết vừa rồi khán giả mới nhìn thấy mấy lần", "Trở lại ngày càng xinh đẹp hơn", "Mong được nhìn thấy Vân sau thời gian dài vắng bóng"... khán giả bình luận.

Chia sẻ với Tiền Phong về việc quay trở lại với trường quay của Chuyển động 24h, Thụy Vân cho biết cô vừa cảm thấy háo hức vì được trở lại với công việc mình yêu, vừa có chút hồi hộp như ngày đầu tiên lên sóng.

"Sau một khoảng thời gian dành trọn cho gia đình và em bé, việc được ngồi lại trong trường quay, nghe tiếng đếm ngược quen thuộc trước giờ phát sóng khiến tôi xúc động nhiều hơn mình nghĩ", cô nói.

Thụy Vân nói cô bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được nhiều lời nhắn, bình luận động viên từ khán giả. Có người nói “Thật vui khi Vân trở lại”, có người nhắn rằng “Nhìn không nhận ra Vân mới sinh em bé”.

Cô chia sẻ: "Với tôi, mỗi lần trở lại đều là một sự biết ơn vì vẫn được khán giả yêu thương, vẫn được đồng nghiệp chào đón và vẫn còn đủ đam mê để đứng trước ống kính với tinh thần nghiêm túc nhất".

Thụy Vân cho biết là phụ nữ, chắc chắn ai cũng có những lo lắng nhất định về ngoại hình sau sinh, và cô cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, với cô điều quan trọng nhất là sự khỏe mạnh và tinh thần tích cực.

"Trở lại sóng truyền hình, tôi cũng áp lực vì ngoại hình, vì công việc lên sóng đòi hỏi hình ảnh chỉn chu. Nhưng thay vì tự tạo áp lực quá lớn, tôi chọn cách chăm sóc sức khỏe, tập luyện khoa học, ăn uống điều độ. Tôi nghĩ rằng khi mình tự tin và thoải mái, khán giả cũng cảm nhận được năng lượng tích cực đó trên sóng truyền hình'', cô nói.

Khó khăn lớn nhất với Thụy Vân trong những ngày đầu quay lại làm việc đó là cảm giác không ở cạnh con đủ nhiều. "Với một người mẹ, đó là điều nhạy cảm. Tôi phải học cách sắp xếp thời gian khoa học hơn, tận dụng tối đa quỹ thời gian cho con, đồng thời tin tưởng vào sự hỗ trợ của gia đình", cô chia sẻ.

Nguyễn Thụy Vân sinh năm 1986, đạt danh hiệu Á hậu 2 tại Hoa hậu Việt Nam 2008 và giải thưởng phụ Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất. Sau cuộc thi, Thụy Vân không tham gia showbiz mà theo đuổi sự nghiệp MC, BTV tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Cô là gương mặt quen thuộc của chương trình Chuyển động 24h với lối dẫn nhẹ nhàng và khéo léo. Nhiều năm liên tiếp Thụy Vân lọt vào danh sách bình chọn MC ấn tượng của VTV Awards.

Á hậu Thụy Vân kết hôn với doanh nhân Cao Hoàng năm 2010. Cô sinh con trai đầu lòng vào cuối năm 2012, đặt tên ở nhà là Tony. Thụy Vân sinh con thứ hai hồi tháng 8/2025.