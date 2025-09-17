Hoa hậu Siêu quốc gia từ bỏ danh hiệu

TPO - Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 Andrea Aguilera xác nhận từ bỏ danh hiệu để tìm kiếm tấm vé đến đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ. Thông tin khiến fan sắc đẹp bàn tán xôn xao.

Trên livestream, Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 Andrea Aguilera nhận được câu hỏi từ khán giả về việc có tiếp tục thi sắc đẹp hay không. Cô không ngần ngại trả lời: "Tôi sẽ đến Hoa hậu Hoàn vũ 2026".

Thông tin được nhiều diễn đàn sắc đẹp chia sẻ. Các khán giả ủng hộ quyết định tiếp tục thi sắc đẹp của người đẹp Ecuador. Hiện Andrea thuộc quản lý của CNB Ecuador - đơn vị nắm bản quyền Miss Universe ở Ecuador.

Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 Andrea Aguilera.

Trước Andrea Aguilera, Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 - Anntonia Porsild cũng từ bỏ danh hiệu để tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2023 và giành chiến thắng. Anntonia đại diện Thái Lan dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023 ở El Salvador và giành giải Á hậu 1.

Khi đó, việc Anntonia Porsild tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2023 khiến ông Gerhard Parzutka von Lipinski - Chủ tịch Hoa hậu Siêu quốc gia - nổi giận. Ông viết trên trang cá nhân: "Khó để tìm được sự trung thành. Niềm tin dễ dàng bị đánh mất. Hành động quan trọng hơn lời nói".

Sau sự việc này, ông Gerhard Parzutka von Lipinski đã thay đổi quy chế của Hoa hậu Siêu quốc gia nhằm hạn chế các hoa hậu của cuộc thi này tiếp tục tham gia cuộc thi sắc đẹp khác.

Theo đó, người giành chiến thắng Hoa hậu Siêu quốc gia phải ký hợp đồng một năm và gia hạn sau nhiệm kỳ 2 năm. Người chiến thắng không được tham gia bất kỳ cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, quốc tế nào khác. Nếu vi phạm, người chiến thắng phải đền bù cho ban tổ chức số tiền 100.000 USD (khoảng hơn 2,3 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, các á hậu cũng phải ký hợp đồng một năm và không được tham gia bất kỳ cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, quốc tế nào khác cho đến khi cuộc thi Miss Supranational tiếp theo được diễn ra.

Nhiều khán giả cho rằng quy chế này là lý do khiến Andrea Aguilera đến năm 2026 mới thi Hoa hậu Hoàn vũ vì khi đó cô mới hết hợp đồng với tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia.

Andrea năm nay 25 tuổi, có chiều cao 1,78 m, số đo ba vòng 89-61-97 cm. Người đẹp từng theo học ngành y tại University of Guayaquil (Ecuador) nhưng đã tạm dừng vào năm 2021 để tham gia cuộc thi nhan sắc.

Năm 2019, Andrea từng thi Hoa hậu Trái Đất Ecuador, vào top 4. Năm 2021, cô đại diện Ecuador tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và giành ngôi Á hậu 1. Năm đó, người chiến thắng là đại diện Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Andrea được khen là Hoa hậu Siêu quốc gia đẹp nhất trong lịch sử cuộc thi. Tại cuộc bình chọn Miss Grand Slam - Hoa hậu đẹp nhất Thế giới 2023 của Globalbeauties, Andrea về đích ở vị trí thứ hai.