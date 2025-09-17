Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Bức ảnh khiến phim Việt giờ vàng bị chê cười

Minh Vũ
TPO - Bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" bị đánh giá là bản làm lại nửa mùa, nhiều tình tiết không làm thỏa mãn người xem.

Gió ngang khoảng trời xanh là tác phẩm làm lại từ bộ phim 30 chưa phải là hết của Trung Quốc. Trong đó, nhân vật chính Mỹ Anh (Phương Oanh) vì muốn con được học trường tốt, muốn móc nối công việc cho công ty đã làm quen với những phú bà giàu có.

Tuy nhiên, hội phu nhân này lại có thái độ coi thường nhà giàu mới nổi như Mỹ Anh. Chính vì vậy, trong các buổi tụ họp, họ cố ý lạnh nhạt, tìm cách hạ bệ Mỹ Anh. Đặc biệt họ thường dùng túi hàng hiệu có giá trị hàng trăm triệu, trong khi túi xách của Mỹ Anh chỉ hơn 20 triệu đồng. Sau đó, Mỹ Anh bị cắt khỏi bức ảnh chụp chung vì họ cho rằng cô không "xứng tầm".

gio-ngang5a.jpg
Phương Oanh lấy lòng các phú bà để tạo mối quan hệ giúp công ty.

Trong phiên bản gốc cũng có tình tiết Cố Giai (Đồng Dao đóng) bị hội phú bà cô lập. Họ xách những chiếc túi Hermès có giá thấp nhất là 700 triệu đồng đến chiếc đắt nhất là khoảng hơn 10 tỷ đồng. Trong khi đó, Cố Giai chỉ dùng túi Chanel. Cảnh phim cho thấy đẳng cấp giàu có của hội phu nhân.

Tuy nhiên, phiên bản Việt bị đánh giá là cải biên nửa vời khi các nhân vật sử dụng 4 chiếc túi hiệu bao gồm Dior Medium Lady D-Joy (145 triệu đồng), Chanel Boy Size S (khoảng 135 triệu đồng), Dior White Bobby East-West (100 triệu đồng) và Chanel Gabrielle Hobo Bag (khoảng 143 triệu đồng).

Theo đó, những mẫu túi hiệu này không phải khó tìm kiếm trên thị trường, xét về danh tiếng và phân khúc giá, các nhãn hàng này đều thua xa thương hiệu Hermès. Những chiếc túi Hermès Birkin hoặc Hermès Kelly là niềm khát khao của tín đồ hàng hiệu vì khan hiếm và đắt đỏ, điều đó mới thể hiện đẳng cấp của các phú bà.

gio-ngang9a.jpg
Phiên bản Trung toát lên vẻ sang trọng, quyền quý, nhưng nhờ đó bức ảnh trở nên đầy châm biếm.

Phiên bản Việt không tạo được sự khác biệt trong thú chơi đồ hiệu, vì vậy hiệu quả "dìm" nhân vật Mỹ Anh không như mong muốn. Thậm chí, khán giả còn nhận xét phong cách ăn mặc của các phú bà trong bản Việt khá lòe loẹt, phong thái không sang trọng bằng Phương Oanh.

Trên MXH, nhiều khán giả chê cảnh quay này không xuất sắc, tinh tế như phiên bản 30 chưa phải là hết. Bên cạnh đó, dàn nhân vật của Gió ngang khoảng trời xanh cũng bị đánh giá chung không thể so sánh với bản gốc ví dụ như Doãn Quốc Đam lôi thôi, Quỳnh Kool thoại kém mặt sưng phồng thiếu tự nhiên.

gio-ngang2.gif
Các phú bà bản Việt bị chê không có phong thái sang trọng, hành xử thiếu tinh tế.
Minh Vũ
