Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Tranh cãi người đẹp Myanmar sang Việt Nam thi hoa hậu

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi Thae Su Nyein được công bố trở thành đại diện Myanmar tại cuộc thi Miss Cosmo 2026 tổ chức ở Việt Nam, trang cá nhân của cô thu hút sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, nhiều tranh cãi cũng xuất hiện xung quanh quá khứ thi sắc đẹp nhiều ồn ào của cô.

Ngày 20/2, tổ chức Miss Cosmo Myanmar công bố đại diện nước này tại cuộc thi Miss Cosmo 2026 là người đẹp Thae Su Nyein. Bài viết lập tức gây chú ý với các fan sắc đẹp, thu hút lượng tương tác lớn. Tính đến nay, bài viết đạt gần 70.000 lượt thích và hàng ngàn bình luận cùng lượt chia sẻ.

Sau khi được công bố là đại diện Myanmar ở Miss Cosmo 2026, trang cá nhân của Thae Su Nyein cũng tăng lượng theo dõi chóng mặt và cô trở thành tâm điểm của truyền thông.

614318584-1823775749012977-6121949306511719023-n.jpg
Thae Su Nyein gây tranh cãi khi thi Miss Cosmo 2026.

Nhiều khán giả nhận định Thae Su Nyein là một trong những thí sinh thu hút truyền thông nhất của mùa giải Miss Cosmo 2026. Đây cũng được xem là yếu tố giúp cuộc thi nhận được nhiều sự chú ý hơn.

Thae Su Nyein được đánh giá là thí sinh tiềm năng với nhan sắc và kỹ năng ấn tượng. Cô đăng quang Hoa hậu Hòa bình Myanmar 2024 khi mới 17 tuổi và đảm nhận vai trò đại diện quốc gia ở sân chơi quốc tế - Miss Grand International 2024, giành thành tích á hậu 2.

Tuy nhiên, trong quá trình tham gia Miss Grand International 2024, Thae Su Nyein để lại không ít điều tiếng. Cô bị ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International tước danh hiệu á hậu 2 ngay sau chung kết.

Những phát ngôn và hành động của Thae Su Nyein tại cuộc thi Miss Grand International 2024 cho đến nay vẫn là chủ đề gây tranh cãi với fan sắc đẹp. Nhiều người cho rằng Thae Su Nyein giúp Miss Cosmo 2026 được quan tâm tuy nhiên những ồn ào cô từng gây ra có thể là con dao hai lưỡi ảnh hưởng tới cuộc thi.

Ngay trong đêm chung kết Miss Grand International 2024, Thae Su Nyein và giám đốc quốc gia của mình đã tháo vương miện và sash dành cho á hậu 2 và rời khỏi sân khấu. Sau đó, người đẹp tuyên bố trả lại danh hiệu.

Cô gây sốc khi tuyên bố: "Tôi không cần danh hiệu Á hậu 2 Miss Grand International 2024, không cần phải giữ vị trí đấy cho tôi. Tôi sẽ ở bên giám đốc quốc gia của mình. Tôi đến để trở thành hoa hậu chứ không phải để đứng hạng 2, hạng 3".

Nhiều khán giả đặt vấn đề, nếu Thae Su Nyein không đạt được thành tích cao ở Miss Cosmo 2026, liệu cô có tiếp tục bỏ về và có hành động giống ở chung kết Miss Grand International 2024. Nếu điều này xảy ra, hình ảnh và uy tín của cuộc thi Miss Cosmo sẽ bị ảnh hưởng.

"Nếu không giành được vương miện thì sẽ lại bỏ về hả?", "17 tuổi mà đã kiêu ngạo như thế rồi thì giờ còn đi xa tới mức nào nữa', "nữ hoàng drama sẽ lại khiến cuộc thi Miss Cosmo ồn ào mà thôi"... khán giả bình luận.

Mặc dù vậy, cũng có ý kiến nhận xét Thae Su Nyein của hiện tại đã trưởng thành và chín chắn hơn trước đây sau quãng thời gian trải nghiệm ở showbiz. Nhiều người cho rằng hãy chờ đợi sự thể hiện của Thae Su Nyein ở cuộc thi trước khi phán xét cô.

Về phía Miss Cosmo, ban tổ chức cuộc thi cũng thể hiện sự tin tưởng và chờ đợi màn thể hiện của người đẹp. "Với kinh nghiệm quốc tế, tinh thần cầu tiến và hình ảnh đại diện cho thế hệ phụ nữ trẻ năng động của Myanmar, cô được kỳ vọng lan tỏa thông điệp tích cực tại Miss Cosmo 2026", trang chủ Miss Cosmo chia sẻ.

Duy Nam
#người đẹp Myanmar #Miss Cosmo #Thae Su Nyein

Xem thêm

Cùng chuyên mục