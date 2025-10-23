Nhiều cô gái Đức chán nản với cuộc thi sắc đẹp

TPO - Hoa hậu Quốc tế 2022 Jasmine Selberg cho biết ban tổ chức các cuộc thi sắc đẹp ở Đức có vấn đề khiến nhiều cô gái Đức chán nản với các cuộc thi hoa hậu. Mới đây, người đẹp Lara Doval cũng từ bỏ quyền dự thi Hoa hậu Quốc tế 2025.

Người đẹp Lara Doval - đại diện Đức tại Hoa hậu Quốc tế 2025 đã đăng tải đoạn video để thông báo không thể tham dự cuộc thi năm nay khiến nhiều người bất ngờ.

Trong video, Lara vừa khóc vừa đưa ra tuyên bố không thể dự thi. Người đẹp không nói rõ lý do, nhưng cho biết phía ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế Đức có vấn đề và không cho cô đi thi.

Lara Doval bỏ thi Hoa hậu Quốc tế 2025.

Dưới bài viết của Lara, Jasmine Selberg (Hoa hậu Quốc tế 2022 người Đức) đã để lại bình luận, khẳng định ban tổ chức cuộc thi tại Đức có vấn đề, khiến nhiều cô gái Đức chán nản, không còn hứng thú tham dự các cuộc thi sắc đẹp.

Sự việc đang gây xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người tiếc nuối vì Lara Doval không thể đại diện quốc gia tham dự cuộc thi nhan sắc quốc tế dù đã chuẩn bị công phu suốt thời gian qua.

Bên cạnh đó, fan sắc đẹp cũng đặt câu hỏi về cách thức hoạt động thiếu chuyên nghiệp của tổ chức Hoa hậu Quốc tế Đức. Bình luận của Hoa hậu Quốc tế 2022 Jasmine Selberg khiến nhiều người lo ngại về sự minh bạch, chuyên nghiệp của các tổ chức sắc đẹp ở quốc gia này.

Lara Doval năm nay 21 tuổi, cao 1,75 m, là giáo viên dạy khiêu vũ. Người đẹp có gương mặt ngọt ngào, trong trẻo cùng số đo ba vòng quyến rũ, được nhận xét là ứng viên tiềm năng của khu vực châu Âu tại Hoa hậu Quốc tế.

Đức đã có ba lần chiến thắng ở Hoa hậu Quốc tế vào các năm 1965, 1989 và gần đây nhất là 2022 với thành tích của người đẹp Jasmine Selberg. Sau khi Lara Doval tuyên bố không thể dự thi Hoa hậu Quốc tế 2025, khán giả đang chờ đợi ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế Đức có đề cử người đẹp khác dự thi hay bỏ ghế trống năm nay.

Trước Lara Doval, đại diện Lào cũng tuyên bố không tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025. Ông Aaron Bauphapraseuth - Giám đốc quốc gia tổ chức Miss International Laos - cho biết: "Do những đột xuất về lịch trình không thể lường trước và những thách thức về mặt tổ chức nằm ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi không thể tiếp tục cử đại diện quốc gia tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025".

Hoa hậu Quốc tế 2025 là phiên bản lần thứ 63. Chung kết dự kiến được tổ chức vào ngày 27/11 tại Tokyo, Nhật Bản. Năm nay, cuộc thi không tổ chức trong hội trường thành phố Tokyo Dome như thường lệ mà diễn ra tại sân vận động quốc gia Yoyogi ở Shibuya, Tokyo, Nhật Bản.

Hiện đã có 33 quốc gia và vùng lãnh thổ có đại diện tham dự Hoa hậu Quốc tế 2025. Đại diện Việt Nam là người đẹp Nguyễn Ngọc Kiều Duy. Đương kim hoa hậu Quốc tế là Huỳnh Thị Thanh Thủy. Cô là người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang danh hiệu này.

Ngày 4/9, ông Stephen Diaz - Giám đốc truyền thông Hoa hậu Quốc tế - đã đăng tải bài viết tiết lộ về công tác tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 11 ở Nhật Bản.

“Thể thức mới, đội ngũ sản xuất mới, ý tưởng mới. Một phiên bản Hoa hậu Quốc tế hoàn toàn mới cho năm nay và những năm tiếp theo”, ông Stephen Diaz tiết lộ.