Một hoa hậu bị tạm giam

TPO - Hoa hậu Cameroon 2025 - Josiane Harangada Golonga - đã bị tước vương miện và bị tạm giam với cáo buộc xâm nhập trái phép.

Tờ Le Bled Parle đưa tin Hoa hậu Cameroon 2025 - Josiane Harangada Golonga dính vào vụ bê bối nghiêm trọng.

Theo thông tin được đăng tải, Josiane bị tước vương miện với lý do không hoàn thành nghĩa vụ của một hoa hậu trong nhiệm kỳ. Sự việc nhanh chóng leo thang khi cô bị tạm giam nhiều giờ vì cáo buộc xâm nhập trái phép vào văn phòng tổ chức để lấy đồ cá nhân mà chưa được cho phép.

Josiane Harangada Golonga khi tham gia Miss Cosmo 2025 ở Việt Nam.

Dù một cảnh sát đã ra lệnh trả tự do cho cô nhưng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Cameroon vẫn muốn tiếp tục giữ Josiane với cáo buộc phỉ báng. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị cơ quan chức năng bác bỏ.

Ngay sau sự việc, ban tổ chức Miss Cameroon đã chỉ định á hậu 1 là người đẹp Audrey Moutongo trở thành Hoa hậu Cameroon 2025. Sự việc gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế.

Trước đó, tổ chức Hoa hậu Cameroon đã tuyên bố cho Josiane năm ngày để phản hồi về những cáo buộc vi phạm nghiêm trọng, nếu không cô sẽ có nguy cơ mất vương miện.

Josiane Harangada Golonga đã lên tiếng sau khi bị tước vương miện, gọi những cáo buộc chống lại mình là một chiến dịch bôi nhọ và kêu gọi mọi người bình tĩnh, đồng thời cam kết làm sáng tỏ sự thật.

Cô tuyên bố: "Tôi đang làm việc một cách có trách nhiệm, kiên nhẫn và quyết tâm để đảm bảo sự thật được làm sáng tỏ, phù hợp với luật pháp và các giá trị chung".

Người đẹp khẳng định: "Tôi vẫn khỏe mạnh. Sức khỏe của tôi ổn định, và tinh thần tôi vẫn bình an, tự tin. Thử thách vẫn tồn tại, nhưng chúng không thể lấy đi niềm tin, phẩm giá hay tình yêu sâu sắc tôi dành cho đất nước mình".

Josiane khẳng định cô không đứng về phía sự hận thù, chia rẽ. "Lập trường của tôi vẫn là tin tưởng vào sự tiến bộ, hòa giải", cô nói.

Josiane cũng gửi lời chúc mừng tới tân Hoa hậu Cameroon - Audrey Moutongo. "Tôi xin chúc mừng Moutongo Mblack Audrey về việc được bổ nhiệm và chúc cô ấy thành công trong nhiệm vụ mới, phục vụ đất nước Cameroon", cô viết.

Josiane Harangada Golonga sinh năm 2002, từng đăng quang ở nhiều cuộc thi như Hoa hậu Jeunesse Yagoua (2018), Hoa hậu Unité (2021) và Hoa hậu Cinquantenaire de l'ESSTIC (2023), trước khi giành danh hiệu quốc gia - Miss Cameroon 2025.

Cô từng theo học tại Đại học Yaoundé I và sau đó tại Trường Cao đẳng Khoa học và Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông (ESSTIC), chuyên về khoa học lưu trữ và quản lý thông tin tài liệu.

Trong nhiệm kỳ của mình, Josiane Golonga tuyên bố tập trung vào việc nâng cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ, trao quyền cho phụ nữ về tinh thần kinh doanh và tiếp cận nguồn tài chính.

Năm 2025, Josiane Harangada Golonga được công bố là đại diện của Cameroon tại Miss Cosmo 2025 tổ chức ở Việt Nam. Tuy nhiên, người đẹp đã không giành được thành tích nào.