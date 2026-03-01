Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan làm đủ trò lố

TPO - 77 thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 đã nhập cuộc. Trong ngày ra mắt, dàn người đẹp thi nhau làm trò lố để gây ấn tượng với khán giả.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 đã khởi động với sự tham gia của 77 người đẹp đại diện cho các tỉnh, thành ở Thái Lan. Người chiến thắng giành quyền đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026.

Thí sinh hóa trang thành ăn xin, người chết

77 thí sinh trong ngày nhập cuộc.

1/3 là ngày nhập cuộc của 77 thí sinh. Đây là sự kiện được coi là “đặc sản” của Hoa hậu Hòa bình Thái Lan, thu hút sự chú ý của khán giả. Trong ngày nhập cuộc, mỗi thí sinh có những màn hóa trang độc, lạ để gây ấn tượng với công chúng.

Tại các mùa giải trước đó, thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan đã có những màn xuất hiện ấn tượng, gây chú ý với người xem. Năm nay, dàn người đẹp tiếp tục gây bàn tán bởi những sự xuất hiện ồn ào.

Ngay trước sảnh khách sạn, nhiều người đẹp gây chú ý khi xuất hiện trong trang phục kiệm vải, được dàn trai đẹp ngực trần tháp tùng, hóa thân thành nàng tiên cá, tiên nữ, zombie… Nhiều người đẹp chọn thể hiện tài năng ca hát, nhảy múa, nhào lộn trong ngày nhập cuộc.

Một số thí sinh chọn cách xuất hiện ồn ào, lố lăng. Có thí sinh được đưa đến địa điểm thi bằng xe cứu thương, hóa trang thành nữ y tá cấp cứu bệnh nhân. Thậm chí, có người đẹp hóa thân thành ăn xin, xin tiền người qua đường.

Đỉnh điểm là màn hóa thân thành người chết của một thí sinh. Cô nằm trong quan tài, được đoàn trai tráng khiêng đến địa điểm dự thi. Sự xuất hiện của người đẹp gây ồn ào và tranh cãi trên mạng xã hội.

Ranh giới của sự phản cảm

Thí sinh làm đủ trò lố trong ngày nhập cuộc.

Ngày nhập cuộc vốn được xem là nét độc đáo, được mong chờ của Hoa hậu Hòa bình Thái Lan. Khán giả xứ sở chùa vàng phản ứng một cách tích cực, vui vẻ với những màn xuất hiện độc, lạ của dàn người đẹp.

Tuy nhiên, từ lâu nay những màn xuất hiện này vốn đã gây ồn ào, tranh luận và bị đánh giá là vượt qua ranh giới của sự mua vui, trở nên phản cảm.

Khán giả cho rằng nhiều thí sinh bất chấp làm lố, miễn là được chú ý. Việc mang những tín ngưỡng linh thiêng như chuyện thờ cúng, ma chay ra làm trò đùa bị đánh giá là phản cảm, không phù hợp với một sân chơi nhan sắc.

Dù gây tranh cãi nhưng nhiều năm qua ông Nawat vẫn duy trì sự kiện này nhằm tăng tính giải trí và tương tác cho cuộc thi. Những chiêu trò này được xem là nhân tố thu hút truyền thông và giúp Hoa hậu Hòa bình trở thành sân chơi được công chúng quan tâm hơn các cuộc thi nhan sắc khác.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan được đánh giá là cuộc thi sắc đẹp có tính giải trí cao, tổ chức hoành tráng, chuyên nghiệp. Bất chấp tranh luận, đây vẫn là cuộc thi được khán giả xứ sở chùa vàng yêu thích.