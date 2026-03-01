Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan làm đủ trò lố

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - 77 thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 đã nhập cuộc. Trong ngày ra mắt, dàn người đẹp thi nhau làm trò lố để gây ấn tượng với khán giả.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 đã khởi động với sự tham gia của 77 người đẹp đại diện cho các tỉnh, thành ở Thái Lan. Người chiến thắng giành quyền đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026.

Thí sinh hóa trang thành ăn xin, người chết

642783257-1480730043420834-8523370437075628107-n.jpg
642826717-1480670023426836-2084143754013449774-n.jpg
643804184-1480669843426854-8820519341403361553-n.jpg
644550510-1480669933426845-3607809850966250470-n.jpg
643837774-1480669886760183-4142476400374545165-n.jpg
643974779-1480669960093509-9035334795220989457-n.jpg
644647518-1480729900087515-4238665723614895195-n.jpg
644699584-1480729983420840-4812397417264024185-n.jpg
641445853-1480669996760172-7589506053638782912-n.jpg
642814449-1480670003426838-7938417049326113590-n.jpg
642832163-1480729783420860-583432773149019565-n.jpg
643595473-1480614806765691-2149408576251684750-n.jpg
77 thí sinh trong ngày nhập cuộc.

1/3 là ngày nhập cuộc của 77 thí sinh. Đây là sự kiện được coi là “đặc sản” của Hoa hậu Hòa bình Thái Lan, thu hút sự chú ý của khán giả. Trong ngày nhập cuộc, mỗi thí sinh có những màn hóa trang độc, lạ để gây ấn tượng với công chúng.

Tại các mùa giải trước đó, thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan đã có những màn xuất hiện ấn tượng, gây chú ý với người xem. Năm nay, dàn người đẹp tiếp tục gây bàn tán bởi những sự xuất hiện ồn ào.

Ngay trước sảnh khách sạn, nhiều người đẹp gây chú ý khi xuất hiện trong trang phục kiệm vải, được dàn trai đẹp ngực trần tháp tùng, hóa thân thành nàng tiên cá, tiên nữ, zombie… Nhiều người đẹp chọn thể hiện tài năng ca hát, nhảy múa, nhào lộn trong ngày nhập cuộc.

Một số thí sinh chọn cách xuất hiện ồn ào, lố lăng. Có thí sinh được đưa đến địa điểm thi bằng xe cứu thương, hóa trang thành nữ y tá cấp cứu bệnh nhân. Thậm chí, có người đẹp hóa thân thành ăn xin, xin tiền người qua đường.

Đỉnh điểm là màn hóa thân thành người chết của một thí sinh. Cô nằm trong quan tài, được đoàn trai tráng khiêng đến địa điểm dự thi. Sự xuất hiện của người đẹp gây ồn ào và tranh cãi trên mạng xã hội.

Ranh giới của sự phản cảm

642815734-1480550563438782-2798774968474300608-n.jpg
644041466-1480550636772108-6960389478470730639-n.jpg
642762473-1480614436765728-3801501346619116243-n.jpg
642822796-1480550366772135-2683375705876238554-n.jpg
642850616-1480614716765700-2661910216620066843-n.jpg
Thí sinh làm đủ trò lố trong ngày nhập cuộc.

Ngày nhập cuộc vốn được xem là nét độc đáo, được mong chờ của Hoa hậu Hòa bình Thái Lan. Khán giả xứ sở chùa vàng phản ứng một cách tích cực, vui vẻ với những màn xuất hiện độc, lạ của dàn người đẹp.

Tuy nhiên, từ lâu nay những màn xuất hiện này vốn đã gây ồn ào, tranh luận và bị đánh giá là vượt qua ranh giới của sự mua vui, trở nên phản cảm.

Khán giả cho rằng nhiều thí sinh bất chấp làm lố, miễn là được chú ý. Việc mang những tín ngưỡng linh thiêng như chuyện thờ cúng, ma chay ra làm trò đùa bị đánh giá là phản cảm, không phù hợp với một sân chơi nhan sắc.

Dù gây tranh cãi nhưng nhiều năm qua ông Nawat vẫn duy trì sự kiện này nhằm tăng tính giải trí và tương tác cho cuộc thi. Những chiêu trò này được xem là nhân tố thu hút truyền thông và giúp Hoa hậu Hòa bình trở thành sân chơi được công chúng quan tâm hơn các cuộc thi nhan sắc khác.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan được đánh giá là cuộc thi sắc đẹp có tính giải trí cao, tổ chức hoành tráng, chuyên nghiệp. Bất chấp tranh luận, đây vẫn là cuộc thi được khán giả xứ sở chùa vàng yêu thích.

Duy Nam
#Hoa hậu Hòa bình Thái Lan #Hoa hậu Hòa bình #Miss Grand

Xem thêm

Cùng chuyên mục