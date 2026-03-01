Các người đẹp Hoa hậu Việt Nam check-in tại ngôi chùa 2.000 năm tuổi ở Bắc Ninh

TPO - Từ đền Bà Chúa Then, Hội Lim đến làng tranh Đông Hồ, lăng Kinh Dương Vương và chùa Dâu, Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng các người đẹp Hoa hậu Việt Nam có một ngày trải nghiệm trọn vẹn ở miền di sản.