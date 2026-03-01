Các người đẹp Hoa hậu Việt Nam check-in tại ngôi chùa 2.000 năm tuổi ở Bắc Ninh

TPO - Từ đền Bà Chúa Then, Hội Lim đến làng tranh Đông Hồ, lăng Kinh Dương Vương và chùa Dâu, Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng các người đẹp Hoa hậu Việt Nam có một ngày trải nghiệm trọn vẹn ở miền di sản.
Sáng 28/2, Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng các người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh, Phạm Thùy Dương, Trần Minh Thu và Phạm Giáng My có hoạt động trải nghiệm văn hóa đầu xuân tại Bắc Ninh.
Hoa hậu Hà Trúc Linh diện áo dài lụa tông hồng phấn, thiết kế tối giản, cổ cao truyền thống và tay dài kín đáo. Chất liệu mềm rủ, bề mặt ánh kim tạo cảm giác thanh lịch, phù hợp không gian di tích cổ kính.
Cô kết hợp quần lụa đồng điệu tạo tổng thể pastel trang nhã. Trang phục góp phần tôn lên vẻ nền nã của Hoa hậu Hà Trúc Linh trong hành trình du xuân miền di sản.
Tại làng tranh Đông Hồ, Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng các người đẹp trải nghiệm in tranh trên giấy dó dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân địa phương. “Tận mắt nhìn thấy những bức tranh từng học trong sách giáo khoa mang lại cho tôi cảm giác gần gũi và chân thực”, người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh chia sẻ.
Các người đẹp hòa vào dòng người vãn cảnh hội xuân ở thị trấn Lim, nghe các liền anh - liền chị hát quan họ.