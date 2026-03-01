Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Các người đẹp Hoa hậu Việt Nam check-in tại ngôi chùa 2.000 năm tuổi ở Bắc Ninh

Nhóm PV

TPO - Từ đền Bà Chúa Then, Hội Lim đến làng tranh Đông Hồ, lăng Kinh Dương Vương và chùa Dâu, Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng các người đẹp Hoa hậu Việt Nam có một ngày trải nghiệm trọn vẹn ở miền di sản.

img-0195.jpg
img-0194.jpg
Sáng 28/2, Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng các người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh, Phạm Thùy Dương, Trần Minh Thu và Phạm Giáng My có hoạt động trải nghiệm văn hóa đầu xuân tại Bắc Ninh.
img-0254.jpg
img-0253.jpg
img-0251.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh diện áo dài lụa tông hồng phấn, thiết kế tối giản, cổ cao truyền thống và tay dài kín đáo. Chất liệu mềm rủ, bề mặt ánh kim tạo cảm giác thanh lịch, phù hợp không gian di tích cổ kính.
img-0198.jpg
img-0196.jpg
img-0255.jpg
img-0252.jpg
Cô kết hợp quần lụa đồng điệu tạo tổng thể pastel trang nhã. Trang phục góp phần tôn lên vẻ nền nã của Hoa hậu Hà Trúc Linh trong hành trình du xuân miền di sản.
img-0227.jpg
img-0223.jpg
img-0206.jpg
img-0264.jpg
Tại làng tranh Đông Hồ, Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng các người đẹp trải nghiệm in tranh trên giấy dó dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân địa phương. “Tận mắt nhìn thấy những bức tranh từng học trong sách giáo khoa mang lại cho tôi cảm giác gần gũi và chân thực”, người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh chia sẻ.
img-0231.jpg
Tranh Đông Hồ là dòng tranh dân gian có lịch sử hơn 400 năm. Tranh được in từ ván khắc gỗ, sử dụng màu tự nhiên và giấy dó truyền thống.
img-0205.jpg
Hiện nay, các gia đình nghệ nhân tiếp tục duy trì nghề, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với nhu cầu du khách.
img-0192.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh và người đẹp Phạm Thùy Dương cùng lưu lại những hình ảnh đáng nhớ trong chuyến du xuân tại Bắc Ninh.
img-0259.jpg
Không chỉ trải nghiệm những hoạt động văn hóa, các người đẹp có dịp tìm hiểu những món ăn truyền thống, nổi tiếng của địa phương như nem bùi, bánh phu thê...
img-0260.jpg
Một trong những điểm đến của hành trình du xuân là đền Bà Chúa Then, nơi gắn với Lễ hội Mở cửa rừng mang đậm bản sắc văn hóa Tày, Nùng.
img-0200.jpg
Các người đẹp dâng lễ đầu năm trong không khí trang nghiêm nhưng nhộn nhịp khách thập phương. Đây là lần đầu họ được tìm hiểu về lịch sử và tín ngưỡng bản địa, cảm nhận rõ sự giao thoa văn hóa.
img-0225.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết đây là lần đầu cô trải nghiệm không gian văn hóa tại nhiều điểm nổi tiếng ở Bắc Ninh như Đền Bà Chúa Then, chùa Dâu, lăng Kinh Dương Vương, chùa Lim… “Tôi như chìm đắm vào nơi này, thêm yêu mảnh đất và con người nơi đây”, cô nói.
img-0261.jpg
Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh, Trần Minh Thu và Phạm Giáng My hào hứng check-in tại chùa Dâu, có lịch sử kéo dài gần 2.000 năm. Chùa tọa lạc tại phường Trí Quả (trước là xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).
img-0232.jpg
Chùa Dâu được xem là ngôi chùa cổ nhất Việt Nam, khởi dựng từ thế kỷ II sau Công nguyên, dưới thời Sĩ Nhiếp. Đây từng là trung tâm Phật giáo Luy Lâu - trung tâm Phật giáo sớm nhất trên đất Việt.
img-0262.jpg
img-0258.jpg
img-0257.jpg
Các người đẹp hòa vào dòng người vãn cảnh hội xuân ở thị trấn Lim, nghe các liền anh - liền chị hát quan họ.
Nhóm PV
#Hoa hậu Hà Trúc Linh #Bắc Ninh #trải nghiệm văn hóa #đền Bà Chúa Then #Chùa Dâu #truyền thống #lễ hội

