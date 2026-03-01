Anh Tú hạ gục Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc

TPO - Tối 28/2, tập cuối Running Man Vietnam mùa 3 khép lại với chiến thắng chung cuộc thuộc về Anh Tú Atus. Ở chặng xé bảng tên quyết định, nam diễn viên vượt qua Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc để trở thành Biểu tượng giải trí của mùa.

Trấn Thành, Lan Ngọc thua cuộc

Tối 28/2, tập cuối Running Man Vietnam mùa 3 với chủ đề Con rối tự do phát trên YouTube, sau một tháng được công chiếu tại rạp. Tập 16 khép lại hành trình trở lại sau ba năm tạm dừng của thương hiệu game show. Ở chặng đua quyết định, Anh Tú Atus vượt qua Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc để giành chiến thắng chung cuộc, chính thức trở thành Biểu tượng giải trí của mùa 3.

Tập cuối có thời lượng gần 3 tiếng, xoay quanh concept các thành viên hóa thân thành những chú hề trong rạp xiếc Running Man. Dàn cast lần lượt trải qua hai nhiệm vụ chính gồm Chú hề quả lắc và Chú hề xấp mặt, trước khi bước vào màn xé bảng tên, phần chơi mang tính biểu tượng của chương trình.

Anh Tú giành chiến thắng Running Man mùa 3.

Ở thử thách đầu, Anh Tú Atus gặp sự cố về thể trạng khi phải thực hiện phần thi đòi hỏi sức bền và khả năng chịu đựng. Nam diễn viên bật khóc và rơi vào trạng thái kiệt sức sau khi hoàn thành thử thách. Anh buộc phải tạm rời nhiệm vụ tiếp theo để đảm bảo sức khỏe. Sự cố này khiến cục diện đội hình thay đổi và tạo thêm kịch tính cho chặng đua cuối.

Trở lại ở màn xé bảng tên, Anh Tú Atus không lựa chọn cách đối đầu trực diện với các thành viên có lợi thế thể lực. Nam nghệ sĩ quan sát, chờ thời điểm phù hợp để ra tay. Trong thế trận nhiều biến số và liên tục thay đổi liên minh, nam diễn viên lần lượt loại các đối thủ nặng ký, trong đó có Trấn Thành và Lan Ngọc, trở thành người trụ lại cuối cùng trên sàn đấu. Kết quả được công bố ngay tại trường quay, xác nhận Anh Tú Atus là người chiến thắng mùa 3.

Chia sẻ sau khi "đăng quang", Anh Tú Atus nói: “Chiến thắng tại Running Man mùa 3 hay những cột mốc mới về điện ảnh là động lực để tôi cố gắng hơn trong hành trình sắp tới. Tôi trân trọng và cảm ơn những cơ hội được đến gần khán giả”.

Gia nhập đội hình năm 2025, Anh Tú ban đầu bị đánh giá lép vế ở các trò chơi đòi hỏi sức mạnh. Qua từng tập, nam diễn viên dần thể hiện khả năng “nảy số”, đọc tình huống nhanh và thích nghi tốt với format truyền hình thực tế. Dàn cast đánh giá Anh Tú Atus là người “hiểu game, nảy số nhanh” và có sự phát triển rõ rệt qua từng chặng.

Ca lạ của game show

Mùa 3 cũng đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Trấn Thành trong vai trò đầu tàu, thay thế Trường Giang. Tại buổi ra mắt phiên bản điện ảnh của tập cuối, Trấn Thành cho biết anh từng đắn đo khi nhận lời vì vấn đề sức khỏe.

“Tôi thở như bò biển những ngày đầu. Nhưng càng quay càng thấy hứng khởi và yêu thích. Tôi sẽ hối hận nếu không nhận lời tham gia mùa này”, anh nói, đồng thời tiết lộ từng được bác sĩ khuyến cáo hạn chế vận động mạnh do thoát vị đĩa đệm.

Lan Ngọc chia sẻ chương trình mang lại cho cô cảm giác gắn kết với các thành viên và tạo không gian để thể hiện sự thoải mái, tự nhiên. Trong khi đó, Liên Bỉnh Phát nhắc lại chấn thương gặp phải khi ghi hình và bày tỏ mong muốn chương trình tiếp tục được duy trì ở các mùa sau.

Tập cuối của Running Man mùa 3 được phát hành tại rạp, thu 38,1 tỷ đồng.

Trước khi phát hành trực tuyến, Running Man Vietnam mùa 3: Con rối tự do được dựng thành phiên bản điện ảnh dài 161 phút và ra rạp từ cuối tháng 1.

Ngày 24/1, tác phẩm vươn lên dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày với 4,03 tỷ đồng, tương đương 33.402 vé bán ra từ 664 suất chiếu. Tính cả suất chiếu sớm, phiên bản điện ảnh thu hơn 11 tỷ đồng sau ngày đầu ra rạp. Việc một tập game show truyền hình vượt qua nhiều phim điện ảnh để đứng đầu doanh thu được xem là trường hợp hiếm trên thị trường.

Mùa 3 lên sóng sau ba năm Running Man Vietnam tạm dừng sản xuất. Sự trở lại thu hút chú ý nhờ đội hình kết hợp giữa thành viên cũ và gương mặt mới. Trấn Thành, Lan Ngọc và Liên Bỉnh Phát tiếp tục là những nhân tố quen thuộc giữ chân khán giả cũ, trong khi Anh Tú Atus, Quang Tuấn, Quang Trung, Quân A.P mang đến màu sắc mới.

Trong suốt mùa phát sóng, hình ảnh Trấn Thành với biệt danh “bò biển” hay sự thay đổi hình tượng của Quang Tuấn trở thành những điểm nhấn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.