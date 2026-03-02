Tom Holland và Zendaya kết hôn

TPO - Thông tin Zendaya và Tom Holland đã làm đám cưới bất ngờ được stylist Law Roach tiết lộ trên thảm đỏ lễ trao giải Actor Awards 2026. Cặp sao vốn kín tiếng chưa lên tiếng xác nhận, người hâm mộ tin rằng hôn lễ đã diễn ra âm thầm sau màn đính hôn cuối năm 2024.

Tối 1/3 (giờ Mỹ) tại lễ trao giải Actor Awards 2026, stylist lâu năm của Zendaya - Law Roach - trả lời báo chí rằng Zendaya và Tom Holland đã về chung một nhà. “Đám cưới đã diễn ra rồi. Mọi người bỏ lỡ nó đấy. Đây hoàn toàn là sự thật”.

Tạp chí People đã liên hệ đại diện của hai diễn viên để xác minh nhưng chưa nhận được phản hồi.

Người nhện Tom Holland và Zendaya đã bí mật kết hôn. Ảnh: Getty.

Thông tin này khiến mạng xã hội bùng nổ bởi Zendaya và Tom Holland nổi tiếng kín tiếng trong chuyện tình cảm. Nếu lời Law Roach là chính xác, hôn lễ của họ nhiều khả năng được tổ chức riêng tư, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết tham dự.

Zendaya và Tom Holland gặp nhau năm 2016 khi cùng tham gia phim Spider-Man: Homecoming. Thời điểm đó, cả hai đều phủ nhận tin đồn hẹn hò và khẳng định chỉ là bạn thân. Đến năm 2017, nguồn tin thân cận tiết lộ họ bắt đầu tìm hiểu trong quá trình quay phim.

Mối quan hệ được xác nhận rõ ràng hơn vào năm 2021, khi hai người bị bắt gặp hôn nhau trong xe. Từ đó, họ dần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện nhưng vẫn hạn chế chia sẻ đời tư.

Tin đồn đính hôn rộ lên tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2025, khi Zendaya xuất hiện với chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út tay trái. Ngày hôm sau, TMZ xác nhận cặp đôi đã đính hôn. Nguồn tin thân cận cho biết Tom Holland đã muốn cầu hôn từ lâu và luôn tin Zendaya là người đặc biệt.

Tháng 9/2025 trong một sự kiện giao lưu, khi phóng viên gọi Zendaya là “bạn gái”, Tom Holland mỉm cười sửa lại một từ duy nhất: “Hôn thê”. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Trong nhiều năm, cả hai chia sẻ về áp lực nổi tiếng và việc giữ gìn đời sống riêng. Trả lời phỏng vấn GQ năm 2021, Tom Holland thừa nhận: “Một trong những mặt trái của sự nổi tiếng là quyền riêng tư không còn nằm trong tầm kiểm soát”. Zendaya cũng nói cô mong một số khoảnh khắc tình cảm chỉ thuộc về hai người yêu nhau.

Trong cuộc phỏng vấn với Elle năm 2023, Zendaya cho biết cô đang học cách cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và sự chú ý của công chúng.

Việc giữ kín thông tin đã kết hôn cũng phù hợp với cách cả hai xây dựng mối quan hệ suốt gần một thập kỷ qua.

Hiện người hâm mộ vẫn chờ đợi xác nhận chính thức từ hai diễn viên.