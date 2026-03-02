Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Ngày buồn của Angelababy

Minh Vũ

TPO - Khác với các trường hợp nghệ sĩ bị cấm hoạt động nghệ thuật, Angelababy dần lụi tàn dù vẫn đang nỗ lực trong giới giải trí.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, mới đây Angelababy đã tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 37 bên đông đảo bạn bè. Tuy nhiên, những người này chủ yếu là ngôi sao nổi tiếng trên mạng xã hội, những người không được công chúng biết tới. Trong khi đó, giới giải trí chỉ có nam diễn viên Lý Thần chúc mừng sinh nhật Angelababy.

Đáng nói, những nghệ sĩ từng thân thiết với Angelababy như Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Nghê Ni, Đặng Siêu, Trịnh Khải... đều không gửi lời chúc mừng sinh nhật cô. Sự xa lánh của các ngôi sao với Angelababy khá rõ ràng, thể hiện rõ tính chất phù phiếm trong mối quan hệ của các nghệ sĩ.

angelababy5a.jpg
Sinh nhật tuổi 37, vây xung quanh Angelababy là những người bạn mới, kém danh tiếng hơn xưa.
angelababy8a.jpg
Thời còn nổi tiếng, chưa vướng phải scandal, Angelababy từng khoe các mối quan hệ với ngôi sao lớn, trong đó Dương Mịch từng gọi điện chúc mừng sinh nhật Angelababy.

Danh tiếng Angelababy tụt dốc so với trước khi xảy ra scandal. Angelababy không phải là diễn viên giỏi, cô thường tham gia các chương trình giải trí, xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện, tham dự Fashion Week... những hoạt động này được công chúng bàn tán sôi nổi, nhan sắc của nữ diễn viên cũng được ca ngợi là đẹp bậc nhất showbiz.

Thế nhưng, hiện tại tin tức về Angelababy không còn được quan tâm như trước. So với các ngôi sao bị cấm sóng hoàn toàn, Angelababy cũng đang "chết dần", và điều này càng khiến những người yêu mến cô cảm thấy buồn.

angelababy1.jpg
angelababy4.jpg
Angelababy nỗ lực quay lại vị thế xưa, nhưng cô ít cơ hội đóng phim, tham gia chương trình truyền hình thực tế.

Angelababy từng bị hạn chế hoạt động tại Trung Quốc vào cuối năm 2023 khi người đẹp xem Lisa (BlackPink) biểu diễn tại câu lạc bộ thoát y Crazy Horse ở Paris (Pháp). Dù lệnh cấm phát ngôn (đăng bài trên các trang mạng xã hội) chỉ diễn ra khoảng 3 tháng, nhưng từ đó sự nghiệp và danh tiếng của Angelababy sụp đổ nhanh chóng.

Dư luận cho rằng Angelababy luôn thách thức các lệnh cấm. Khi Trung Quốc cấm không cho tổ chức các buổi concert của nghệ sĩ Hàn Quốc, Angelababy tới khu vực khác để xem. Việc tới câu lạc bộ thoát y vốn không được ủng hộ tại Trung Quốc, nhưng Angelababy vẫn tới. Đòn trừng phạt khiến các chương trình giải trí không mời người đẹp tham gia. Thậm chí, những show đã quay còn làm mờ mặt Angelababy.

Hai tác phẩm của Angelababy là Tương tư lệnhMạn ảnh tầm tung lên sóng không những không giúp ích nữ diễn viên vì cô diễn quá dở, khiến danh tiếng của cô thảm hại hơn.

Sau khi ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tài nguyên. Khi trở lại Hong Kong hoạt động, cô bị quản lý mắng trên phố.

Minh Vũ
#Angelababy #Huỳnh Hiểu Minh #sao Hoa ngữ #sinh nhật Angelababy

Xem thêm

Cùng chuyên mục