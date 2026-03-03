Người gánh một nửa doanh thu phòng vé Trung Quốc

Theo QQ, mùa phim Tết Nguyên đán 2026 chứng kiến cuộc đua độc mã của Phi trì nhân sinh 3 và thể hiện sức ảnh hưởng vượt trội của Thẩm Đằng so với phần còn lại của giới giải trí trong việc kéo khán giả tới rạp.

Tác phẩm Phi trì nhân sinh 3 do Thẩm Đằng đóng chính đã đạt doanh thu hơn 3,1 tỷ NDT sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ, chiếm khoảng 50% tổng doanh thu các phim cùng chiếu dịp Tết Nguyên đán. QQ đánh giá khán giả tới xem Phi trì nhân sinh 3 đều dựa vào sự tin tưởng với cái tên "Thẩm Đằng", thực chất trong dàn diễn viên cùng đóng không ai đủ sức gánh vác doanh thu phòng vé.

Thẩm Đằng cùng Phi trì nhân sinh 3 vượt qua nhiều đối thủ liên tục dẫn đầu doanh thu phòng vé dịp Tết Nguyên đán 2026.

Ngược lại, hai đối thủ lớn khác là Kinh trập vô thanh và Tiêu nhân đều sở hữu dàn sao hùng hậu. Kinh trập vô thanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu quy tụ dàn ngôi sao hùng hậu là Ảnh đế trẻ tuổi nhất Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Tống Giai, Trương Dịch... Trong khi phim của Ngô Kinh có sự xuất hiện của các ngôi sao võ thuật nhiều thế hệ như Huệ Anh Hồng, Lý Liên Kiệt, Lương Gia Huy, Trương Tấn, Tạ Đình Phong, Vu Thích,...

Thế nhưng, Thẩm Đằng lại là cái tên bảo chứng chất lượng tác phẩm khiến khán giả tin tưởng. Phim của nam diễn viên thường có nội dung hài hước, rất phù hợp để cả gia đình cùng giải trí với nhau. Phi trì nhân sinh 3 lại được khen ngợi có những cảnh đua xe mãn nhãn. Câu chuyện của nam chính và đồng đội truyền cảm hứng. Chính vì vậy, Phi trì nhân sinh 3 và Thẩm Đằng không có đối thủ, một mình chiếm tới 50% tổng doanh thu phòng vé.

Thẩm Đằng là diễn viên Trung Quốc duy nhất đạt doanh thu 40 tỷ NDT.

Thẩm Đằng là gương mặt quen thuộc với khán giả Trung Quốc trong mỗi mùa phim Tết. Năm 2021, Thẩm Đằng tham gia dự án Xin chào, Lý Hoán Anh là hiện tượng phòng vé Trung Quốc, đạt tổng doanh thu toàn cầu hơn 5,3 tỷ NDT (hơn 848 triệu USD). Mãn Giang Hồng thu về 4,544 tỷ NDT, điểm chất lượng trên Douban đạt 7/10, là quán quân mùa phim Tết 2023.

Bộ phim Phi trì nhân sinh 2 đạt doanh thu 3,3 tỷ NDT, điểm Douban 7,7/10 là á quân mùa phim Tết 2024. Bên cạnh đó, dự án Độc hành mặt trăng đạt doanh thu 3,1 tỷ NDT là quán quân phòng vé mùa hè 2023. Tháng 7/2024, bộ phim Bắt búp bê (Trảo oa oa) cũng thu về tới 3,3 tỷ NDT. Theo QQ, Thẩm Đằng là ngôi sao hiếm có của Trung Quốc vừa đảm bảo về doanh thu, có sức hiệu triệu khán giả tới rạp, vừa có diễn xuất chắc tay, đa dạng.

Thẩm Đằng cũng là ngôi sao hiếm có, dù tham gia nhiều show giải trí cũng không bị khán giả ghét bỏ, cảm thấy nhàm chán. Trong khi đó, những nghệ sĩ như Đặng Siêu, Tôn Hồng Lôi, Huỳnh Lỗi, Hoàng Bột... vì tham gia các chương trình thực tế mà sự nghiệp điện ảnh lụi tàn.

Hiện tại, Thẩm Đằng được mệnh danh là "vua hài Trung Quốc", đồng thời cũng là diễn viên duy nhất trong lịch sử cán mốc 40 tỷ NDT tổng doanh thu các tác phẩm đã tham gia.