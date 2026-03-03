Ông Bill Clinton run tay, bà Hillary đập bàn nổi giận tại buổi điều trần

TPO - Những đoạn video mới công bố từ Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ cho thấy không khí căng thẳng trong các buổi lấy lời khai của vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ liên quan đến tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein. Hillary Clinton nhiều lần nổi giận, đập bàn và suýt rời khỏi phòng, trong khi Bill Clinton bị ghi lại cảnh tay run suốt buổi điều trần.

Theo các hình ảnh được công bố ngày 2/3, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã phản ứng gay gắt khi nghị sĩ Cộng hòa Lauren Boebert chụp bức ảnh của bà trong phòng lấy lời khai. Bức ảnh sau đó xuất hiện trên mạng, khiến luật sư của bà phản đối.

“Tôi sẽ không tiếp tục nếu các người làm như vậy. Tôi xong rồi. Các người có thể buộc tội tôi coi thường Quốc hội bao lâu cũng được. Đây đúng là cách hành xử quen thuộc”, bà Hillary nói với vẻ tức giận.

Boebert thừa nhận chụp ảnh nhưng nói việc này diễn ra trước khi phiên điều trần bắt đầu. Bà Hillary cho rằng điều đó không quan trọng vì tất cả đều phải tuân thủ cùng một quy định. Bà đập tay xuống bàn rồi đứng dậy định rời đi. Buổi làm việc sau đó tạm dừng và bà quay trở lại.

Trong hơn bốn tiếng rưỡi thẩm vấn, bà Hillary còn tranh luận gay gắt về “Pizzagate” - thuyết âm mưu năm 2016 cho rằng tiệm pizza ở Washington có liên quan đến đường dây ấu dâm gắn với gia đình Clinton. Khi được hỏi về việc có từng thấy tài liệu Epstein nhắc đến những mật mã liên quan thuyết âm mưu này hay không, bà tỏ ra khó tin.

Vợ chồng Hillary và Bill Clinton trong phiên điều trần. Ảnh: GO Poversight.

“Pizzagate hoàn toàn bịa đặt. Đó là cáo buộc vô lý và đã làm tổn hại nhiều người. Tôi không thể tin nổi bà lại nhắc đến chuyện đó”, bà nói.

Bà cũng tranh luận với nghị sĩ Nancy Mace - người liên tục chất vấn về mối quan hệ giữa ông Bill Clinton và Epstein - cũng như bê bối tình ái với Monica Lewinsky trước đây. Khi bị ngắt lời, bà Hillary lớn tiếng: “Bà đã hỏi thì tôi sẽ trả lời. Tôi đã dành thời gian chăm lo cho gia đình của 3.000 người thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9”.

Bà cũng bày tỏ sự cảm thông khi bà Mace nhắc đến việc mình từng là nạn nhân xâm hại tình dục. “Tôi rất đồng cảm với hoàn cảnh cá nhân của bà”, bà Hillary nói.

Khác với vợ, cựu Tổng thống Bill Clinton tập trung trả lời các câu hỏi liên quan trực tiếp đến mối quan hệ với Epstein. Ông phủ nhận từng trao đổi với Epstein về phụ nữ trẻ hoặc trẻ vị thành niên.

“Khi được hỏi có từng liên lạc với ông Epstein về các cô gái trẻ hay không, câu trả lời của tôi là không”, ông nói.

Ông Clinton thừa nhận từng đi máy bay riêng của Epstein trong một số chuyến công tác của Quỹ Clinton đầu những năm 2000, bao gồm các chuyến đến châu Phi, châu Á và Bắc Âu. Ông nói không nhớ chính xác lần đầu gặp Epstein là khi nào.

Bức ảnh chụp ông Bill Clinton cùng Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell trong chuyến tham quan Nhà Trắng năm 1993.

“Tôi nghĩ các ông nên hỏi tôi những câu hỏi này. Tôi có đi những chuyến bay đó và các ông có quyền hỏi”, ông nói. Ông nói ở tuổi gần 80, ông không thể nhớ hết những sự việc cách đây hơn 20 năm.

Trong buổi thẩm vấn, tay ông Clinton nhiều lần run, nhất là khi cầm ly nước hoặc giấy tờ.

Ông cũng bị hỏi về bức ảnh chụp trong bồn tắm nước nóng với một phụ nữ chưa xác định danh tính. Hình ảnh được công bố trong hồ sơ Epstein. Ông nói bức ảnh được chụp tại khách sạn ở Brunei theo lời mời của Quốc vương nước này và phủ nhận có quan hệ với người phụ nữ trong ảnh.

Vợ chồng Clinton từng từ chối ra điều trần. Sau khi một số nghị sĩ Dân chủ ủng hộ biện pháp buộc tội coi thường Quốc hội, họ đã đồng ý tham gia các buổi lấy lời khai tại New York.