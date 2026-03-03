Đại sứ áo dài Nguyễn Thanh Hà, Tô Diệp Hà mang cả chợ Bến Thành đến lễ hội

TPO - Lễ hội áo dài TPHCM lần thứ 12 năm 2026 quy tụ 37 đại sứ cùng gần 400 thiết kế. Đặc biệt, thiết kế tái hiện hình ảnh chợ Bến Thành trên tà áo dài nhấn mạnh tính truyền thống kết nối với tinh thần đương đại.

Hoa hậu Thanh Hà, Thanh Thủy và 37 nghệ sĩ là đại sứ Lễ hội Áo dài TPHCM năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), kỷ niệm 1.986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Lễ hội áo dài TPHCM lần thứ 12 năm 2026 được Sở Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM chủ trì, phối hợp tổ chức với chủ đề Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng.

Năm nay, chương trình giới thiệu 37 đại sứ cùng hơn 30 nhà thiết kế đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam.

Lễ hội quy tụ gần 400 bộ áo dài, với sự tham gia trình diễn của khoảng 600 diễn viên, người mẫu và đại sứ thuộc nhiều lĩnh vực, tiêu biểu là Hoa hậu Môi trường Nguyễn Thanh Hà, Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2024 - Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy...

Tại họp báo công bố chương trình, sự xuất hiện của Nguyễn Thanh Hà thu hút sự chú ý. Người đẹp sinh năm 2004 diện áo dài tông đỏ, chia sẻ cảm xúc khi tiếp tục đảm nhận vai trò đại sứ. Sau ba năm đăng quang, Hoa hậu Môi trường cho biết việc đồng hành cùng lễ hội là cơ hội để tiếp tục quảng bá văn hóa truyền thống.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà và dàn đại sứ tại Lễ hội áo dài TPHCM.

“Với tôi, áo dài không chỉ là trang phục mà là tâm hồn Việt. Áo dài dịu dàng nhưng mạnh mẽ, truyền thống nhưng không ngừng đổi mới”, Nguyễn Thanh Hà nói.

Cô nhìn nhận việc gìn giữ di sản văn hóa là một phần trong phát triển bền vững. Theo cô, phát triển không chỉ nằm ở công nghệ hay kinh tế tuần hoàn, mà còn ở bảo tồn các giá trị tinh thần đã nuôi dưỡng bản sắc dân tộc.

“Lễ hội áo dài là nơi quá khứ gặp gỡ tương lai. Mỗi tà áo bay lên không chỉ là vẻ đẹp thẩm mỹ, mà còn là lời nhắc về niềm tự hào và trách nhiệm với văn hóa dân tộc”, cô chia sẻ thêm.

Chia sẻ thêm về hành trình gắn bó với lễ hội, Nguyễn Thanh Hà nhắc lại dấu mốc tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế, khi tà áo dài giúp cô được bạn bè quốc tế nhận diện. Cô cho biết sau ba năm, bản thân tiếp tục theo đuổi định hướng quảng bá văn hóa Việt thông qua hình ảnh áo dài trong các sự kiện trong và ngoài nước.

Mang cả chợ Bến Thành đến Lễ hội áo dài TPHCM

Một trong những nhân vật nổi bật tại Lễ hội áo dài TPHCM là Hoa hậu Tô Diệp Hà. Cô lựa chọn thiết kế lấy cảm hứng chính từ chủ đề Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng.

Thiết kế áo dài cổ yếm cách tân sử dụng chất liệu mềm, kết hợp họa tiết hoa sen thêu chỉ vàng. Điểm nhấn nằm ở hình ảnh Chợ Bến Thành được thể hiện như trung tâm thị giác trên thân áo. Họa tiết vảy cá xếp dọc thân tạo hiệu ứng chuyển sắc, góp phần làm nổi bật cấu trúc kiến trúc quen thuộc của biểu tượng TPHCM.

Thiết kế kết hợp kỹ thuật đính kết cườm thủ công, pha lê và đá, đồng thời ứng dụng đắp nổi 3D nhằm tạo chiều sâu cho tổng thể. Hình ảnh chợ Bến Thành được xử lý như lát cắt văn hóa, gợi nhắc giao thoa giữa lịch sử và nhịp sống đô thị.

Hình ảnh chợ Bến Thành được tái hiện trong màn trình diễn tại buổi họp báo công bố Lễ hội áo dài TPHCM năm 2026.

Tô Diệp Hà cho biết cô đã đồng hành cùng Lễ hội áo dài TPHCM hai năm liên tiếp. Năm 2025, cô tham gia trình diễn bộ sưu tập Sợi tơ vàng. Năm nay, bên cạnh vai trò khách mời, cô tiếp tục bước lên sàn diễn tái hiện ký ức về TPHCM xưa qua tà áo dài.

Người đẹp chia sẻ cô yêu thích áo dài và thường lựa chọn trang phục này trong các dịp quan trọng. Theo cô, hiện nay áo dài không chỉ xuất hiện vào dịp lễ Tết mà còn được giới trẻ sử dụng trong nhiều hoạt động đời thường, từ sự kiện văn hóa đến các buổi biểu diễn âm nhạc. Cô bày tỏ mong muốn áo dài tiếp tục được gìn giữ và phát triển trong đời sống hiện đại.

Với sự tham gia của các đại sứ như Thanh Hà, Thanh Thủy và Diệp Hà, cùng những thiết kế khai thác biểu tượng văn hóa đô thị như chợ Bến Thành, Lễ hội áo dài TPHCM 2026 tiếp tục đặt trọng tâm vào việc kết nối di sản với đời sống đương đại, thay vì chỉ dừng lại ở hoạt động trình diễn.