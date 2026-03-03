Rằm tháng Giêng: Nấm rơm 'leo đỉnh' 200.000 đồng/kg

TPO - Sức mua thực phẩm chay tăng mạnh dịp rằm tháng Giêng đã đẩy giá nhiều mặt hàng lên cao. Trong đó, nấm rơm ghi nhận mức tăng mạnh nhất, chạm ngưỡng 200.000 đồng/kg, cao gần gấp đôi so với ít ngày trước đó.