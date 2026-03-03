Rằm tháng Giêng: Nấm rơm 'leo đỉnh' 200.000 đồng/kg

TPO - Sức mua thực phẩm chay tăng mạnh dịp rằm tháng Giêng đã đẩy giá nhiều mặt hàng lên cao. Trong đó, nấm rơm ghi nhận mức tăng mạnh nhất, chạm ngưỡng 200.000 đồng/kg, cao gần gấp đôi so với ít ngày trước đó.
Theo ghi nhận của PV báo Tiền Phong, riêng mặt hàng nấm rơm đã tăng lên tới 180.000 - 200.000 đồng/kg trong ngày rằm. "Hôm đầu tuần tôi mua nấm rơm chỉ tầm 100.000 - 120.000 đồng/kg, vậy mà hôm nay giá đã tăng gấp đôi. Giá tăng nhanh đến không ngờ" - chị Vy (ngụ phường An Lạc) nói
Trong khi đó, đậu hũ (đậu phụ) lại có giá ổn định như ngày thường (từ 3.500 - 4.000 đồng/miếng). Các quầy hàng đều rất đông, nhân viên làm đậu không ngơi tay. Khách có khi phải chờ tầm 15 - 20 phút mới mua được
Các tiệm bán món chay chế biến sẵn cũng đắt như tôm tươi. "Do hôm nay phải đi làm, tôi không thể tự nấu đồ chay cúng được. Tôi mua các món chay chế biến sẵn, giá từ 15.000 - 25.000 đồng/phần (tùy món) để bày mâm cúng cho tiện. Ngày rằm, giá tăng khoảng 2.000 đồng/món, có thể chấp nhận được" - chị Hoa Thùy (ngụ phường Chợ Lớn) chia sẻ.
Trái cây ngày rằm cũng tăng giá mạnh, như thanh long 35.000 đồng/kg, cam canh 55.000 đồng/kg, vú sữa, mãng cầu giá từ 45.000 đồng/kg... "Hôm nay hầu như mặt hàng nào cũng tăng giá, tôi chỉ mua mỗi loại một ít để cúng ông bà chứ không mua ăn trong ngày này. Vài hôm nữa, có thể giá sẽ giảm trở lại" - bà Minh (ngụ phường Gia Định) chia sẻ