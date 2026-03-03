Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Rằm tháng Giêng: Nấm rơm 'leo đỉnh' 200.000 đồng/kg

Phương Vy

TPO - Sức mua thực phẩm chay tăng mạnh dịp rằm tháng Giêng đã đẩy giá nhiều mặt hàng lên cao. Trong đó, nấm rơm ghi nhận mức tăng mạnh nhất, chạm ngưỡng 200.000 đồng/kg, cao gần gấp đôi so với ít ngày trước đó.

do-chay-uyen-phuong-47.jpg
Ngày 3/3 (15 tháng Giêng) là ngày rằm đầu năm sau Tết Nguyên đán. Ngay từ sáng sớm, các khu chợ truyền thống ở TPHCM đều đông nghịt người mua sắm đồ cúng rằm, thực phẩm ăn chay...
do-chay-uyen-phuong-32.jpg
Do là ngày rằm lớn trong năm, thực phẩm phục vụ nhu cầu ăn chay của người dân luôn đắt hàng, khách mua tấp nập. Giá cả các loại rau củ cũng tăng cao bất ngờ
tp-do-chay-uyen-phuong-26.jpg
Trong đó, các loại nấm, đậu hũ... được khách chọn mua nhiều nhất để nấu món chay cúng rằm và ăn chay trong gia đình dịp này.
tp-do-chay-uyen-phuong-21.jpg
tp-do-chay-uyen-phuong-27.jpg
tp-do-chay-uyen-phuong-28.jpg
Theo ghi nhận của PV báo Tiền Phong, riêng mặt hàng nấm rơm đã tăng lên tới 180.000 - 200.000 đồng/kg trong ngày rằm. "Hôm đầu tuần tôi mua nấm rơm chỉ tầm 100.000 - 120.000 đồng/kg, vậy mà hôm nay giá đã tăng gấp đôi. Giá tăng nhanh đến không ngờ" - chị Vy (ngụ phường An Lạc) nói
tp-nam-rom-uyen-phuong.jpg
Chỉ với nhúm nhỏ nấm rơm này, chị Vy đã bỏ ra gần 60.000 đồng để mua trong ngày rằm tháng Giêng. "Hôm nay rau củ đắt hơn thịt. Dù rất đắt nhưng do nhu cầu rất lớn nên nấm luôn đắt hàng" - chị Vy chia sẻ
do-chay-uyen-phuong-7.jpg
do-chay-uyen-phuong-15.jpg
do-chay-uyen-phuong-16.jpg
Trong khi đó, đậu hũ (đậu phụ) lại có giá ổn định như ngày thường (từ 3.500 - 4.000 đồng/miếng). Các quầy hàng đều rất đông, nhân viên làm đậu không ngơi tay. Khách có khi phải chờ tầm 15 - 20 phút mới mua được
tp-do-chay-uyen-phuong-40.jpg
tp-do-chay-uyen-phuong-38.jpg
tp-do-chay-uyen-phuong-9.jpg
Các tiệm bán món chay chế biến sẵn cũng đắt như tôm tươi. "Do hôm nay phải đi làm, tôi không thể tự nấu đồ chay cúng được. Tôi mua các món chay chế biến sẵn, giá từ 15.000 - 25.000 đồng/phần (tùy món) để bày mâm cúng cho tiện. Ngày rằm, giá tăng khoảng 2.000 đồng/món, có thể chấp nhận được" - chị Hoa Thùy (ngụ phường Chợ Lớn) chia sẻ.
do-chay-uyen-phuong-19.jpg
do-chay-uyen-phuong-25.jpg
Trái cây ngày rằm cũng tăng giá mạnh, như thanh long 35.000 đồng/kg, cam canh 55.000 đồng/kg, vú sữa, mãng cầu giá từ 45.000 đồng/kg... "Hôm nay hầu như mặt hàng nào cũng tăng giá, tôi chỉ mua mỗi loại một ít để cúng ông bà chứ không mua ăn trong ngày này. Vài hôm nữa, có thể giá sẽ giảm trở lại" - bà Minh (ngụ phường Gia Định) chia sẻ
tp-do-chay-uyen-phuong-30.jpg
tp-do-chay-uyen-phuong-17.jpg
Hoa cúng rằm có giá từ 25.000 đồng/bó
Phương Vy
#ngày rằm #TPHCM #tháng giêng #đồ chay #đắt hàng #chợ #tiểu thương #mua sắm #đồ cúng

