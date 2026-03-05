Tuổi trẻ 19 đơn vị tham gia ngày hội ‘Tháng Ba trao giọt hồng yêu thương’

TPO - Ngày hội hiến máu tình nguyện “Tháng Ba trao giọt hồng yêu thương” lần thứ 7 có sự tham gia của gần 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên đến từ 19 cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026, sáng 5/3, các tổ chức quần chúng Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp cùng Trung tâm Huyết học Truyền máu (Bệnh viện Quân y 103), một số đơn vị trong cơ quan Tổng cục Chính trị và đơn vị kết nghĩa tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Tháng Ba trao giọt hồng yêu thương”.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên các đơn vị tham gia ngày hội hiến máu.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Ngô Anh Thu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo QĐND, nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực, góp phần đảm bảo nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho bộ đội và nhân dân.

Ban tổ chức cũng mong muốn, thông qua ngày hội hiến máu sẽ thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó, giao lưu với tổ chức quần chúng của các đơn vị, nâng cao ý thức tham gia các hoạt động xã hội cho đoàn viên, hội viên.

Theo Đại tá Ngô Anh Thu, những năm qua, công tác hiến máu tình nguyện giữa Báo QĐND và Bệnh viện Quân y 103 luôn được phối hợp chặt chẽ, hiệu quả. Hai đơn vị đã chủ động trao đổi, xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức bài bản, khoa học, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người tham gia hiến máu.

Sự đồng hành trách nhiệm, tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 đã góp phần quan trọng vào thành công của các chương trình hiến máu do Báo QĐND phát động, qua đó lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng.

Quang cảnh khai mạc Ngày hội hiến máu tình nguyện “Tháng Ba trao giọt hồng yêu thương”.

Đại úy Nguyễn Tuấn Huy - Bí thư Đoàn cơ sở Báo QĐND, cho biết những ngày sau Tết Nguyên đán, nhu cầu về máu cấp cứu, khám chữa bệnh tại các bệnh viện rất cấp thiết.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của Tháng Thanh niên, Ngày hội hiến máu tình nguyện “Tháng Ba trao giọt hồng yêu thương” năm nay đã nhận được sự hưởng ứng, đăng ký tham gia của 19 đầu mối cơ quan, đơn vị với gần 300 lượt cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, đoàn viên, công đoàn viên, sinh viên hiến máu cứu người.

“Đây là minh chứng rõ nhất thể hiện tấm lòng nhân ái, lối sống nhân nghĩa, trách nhiệm với xã hội nhằm cứu giúp những bệnh nhân đang cần tiếp máu, với tinh thần một giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại”, anh Huy chia sẻ.

Đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên các đơn vị đã đăng ký tham gia ngày hội.

Kiểm tra sàng lọc trước khi hiến máu.

Lãnh đạo Báo QĐND cùng cán bộ, đoàn viên thanh niên các đơn vị tham gia hiến máu cứu người.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Huyết học Truyền máu (Bệnh viện Quân y 103) thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại ngày hội.

Ngày hội góp phần nâng cao ý thức tham gia các hoạt động xã hội cho đoàn viên, hội viên.