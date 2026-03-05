Vinh danh 49 học viên Học viện Quân y tại Quảng trường Ba Đình

TPO - Sáng 5/3, tại Quảng trường Ba Đình, Học viện Quân y tổ chức Lễ báo công dâng Bác của học viên đào tạo bác sĩ y khoa quân sự Khóa 53, tốt nghiệp năm 2026. Dịp này, 49 học viên tiêu biểu xuất sắc đã được trao tặng Huy hiệu Bác Hồ.

Tham dự chương trình có Trung tướng, PGS.TS Nghiêm Đức Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y; Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị của Học viện Quân y cùng 368 học viên Khóa 53.

Các đại biểu tham dự Lễ báo công đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quang cảnh Lễ báo công. Ảnh: Nguyễn Minh

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Vũ Quyết Thắng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y cho biết, trong thời gian 6,5 năm, với mục tiêu trở thành “người bác sĩ quân y vừa hồng, vừa chuyên”, học viên đào tạo bác sĩ y khoa quân sự Khóa 53 là một trong những khóa học tiêu biểu về học tập, rèn luyện tại Học viện.

Kết thúc khóa học, các học viên của Khóa 53 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, như toàn khóa có 111 nhóm đề tài, với 379 lượt học viên tham gia nghiên cứu và báo cáo tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện; kết quả giành 9 giải nhất, 17 giải nhì, 44 giải ba và 55 giải khuyến khích.

Có 12 nhóm đề tài, với 23 lượt học viên tham gia Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên các trường đại học; kết quả giành 2 giải nhì, 1 giải ba và 4 giải khuyến khích.

Đại tá Vũ Quyết Thắng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y, báo cáo với Bác những thành tích nổi bật của các học viên đào tạo bác sĩ y khoa quân sự Khóa 53.

Học viên Khóa 53 còn tích cực tham gia Hội thao Kỹ năng y khoa hằng năm nhằm rèn luyện kỹ năng thực hành chuyên môn và đoạt nhiều giải thưởng cấp Học viện; tham gia Hội thi Olympic toàn quốc giành 1 giải nhì và giải ba.

Cùng với đó, kết quả học tập thường xuyên của các lớp hàng năm đạt yêu cầu gần 98%; trong đó tỷ lệ khá, giỏi và xuất sắc đạt trên 88%. Thi tốt nghiệp các môn đạt yêu cầu trên 99,6%; kết quả phân loại tốt nghiệp toàn khóa có 49 học viên đạt loại giỏi, 282 học viên đạt loại khá.

Học viên đào tạo bác sĩ y khoa quân sự Khóa 53 có 27 lượt tập thể và 2.209 lượt cá nhân được khen thưởng. Trong đó có hai lần đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng; 227 lượt học viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 20 học viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; 139 lượt học viên được tặng Bằng khen cấp cơ sở; 44 lượt học viên được tặng Bằng khen cấp Bộ Quốc phòng.

Theo Đại tá Vũ Quyết Thắng, học viên bác sĩ y khoa quân sự Khóa 53 cũng đã tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích”; tích cực tham gia các phong trào, cuộc thi và hoạt động khác trong toàn khóa học.

“Những thành tích ấy đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Học viện, đơn vị 3 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đền đáp sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân; sẵn sàng cống hiến sức trẻ, tài năng, trí tuệ vào sự nghiệp kiến tạo kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Đại tá Vũ Quyết Thắng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Học viện Quân y và Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn Huy hiệu Bác Hồ tặng 49 học viên tiêu biểu xuất sắc.

Đại diện cho các học viên phát biểu tại buổi lễ, Thượng sĩ Trịnh Viết Khang - học viên lớp DH53A (Hệ 2, Học viện Quân y), khẳng định sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức, năng lực công tác thực tiễn, phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các học viên sẽ tích cực vận dụng sáng tạo kiến thức đã được trang bị vào công tác chăm sóc, điều trị cho bộ đội và nhân dân, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phấn đấu trở thành những người sĩ quan, bác sĩ quân y ưu tú, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà Đảng và Bác Hồ đã dày công vun đắp.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có quyết định trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cho 49 học viên tiêu biểu xuất sắc của Khóa 53.