Cô giáo Ơ Đu là 1 trong 7 nữ ứng cử viên Quốc hội trẻ nhất nước

TPO - Lần đầu tiên trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của Nghệ An xuất hiện một cái tên khiến nhiều người xúc động: Lo Thị Bảo Vy – cô giáo 24 tuổi, người dân tộc Ơ Đu. Không chỉ là 1 trong 7 nữ ứng cử viên trẻ nhất cả nước, Bảo Vy còn là người đầu tiên của dân tộc Ơ Đu ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Khát vọng mang tiếng nói bản làng đến nghị trường

Sinh ra và lớn lên ở bản Văng Môn, xã Nga My (tỉnh Nghệ An), Lo Thị Bảo Vy (SN 2002) hiểu rõ hơn ai hết những nhọc nhằn của một cộng đồng thiểu số đặc biệt ít người. Dân tộc Ơ Đu hiện chỉ có khoảng hơn 700 nhân khẩu, chủ yếu sinh sống tập trung tại xã Nga My. Đây là 1 trong 5 dân tộc ít người nhất Việt Nam.

Tuổi thơ của cô gắn với những con đường đất đỏ mùa mưa lầy lội, những lớp học đơn sơ và nỗi trăn trở của cha mẹ khi nghĩ về tương lai con cái. Chính từ mảnh đất ấy, trong cô gái nhỏ đã hình thành một niềm tin mãnh liệt: Chỉ có tri thức mới có thể mở ra cánh cửa thay đổi số phận.

Lo Thị Bảo Vy là 1 trong 7 nữ ứng cử viên Quốc hội trẻ nhất cả nước.

“Em có áp lực không khi ứng cử ở độ tuổi còn rất trẻ?” – đó là câu hỏi Bảo Vy thường xuyên nhận được. Cô mỉm cười: “Em không xem đó là áp lực. Đó là động lực và trách nhiệm. Được tin tưởng, được lắng nghe với một người trẻ không phải gánh nặng, mà là cơ hội để nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày”.

Từ bản làng xa xôi, cô gái Ơ Đu đã đi qua những năm tháng học tập bằng ý chí và sự hỗ trợ của nhiều chính sách ưu đãi dành cho giáo dục vùng cao, miền núi. Những quyết sách ấy trở thành “đòn bẩy” giúp cô vượt qua dãy núi trước nhà, bước vào giảng đường, rồi trở lại quê hương với vai trò giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An).

Bảo Vy là người đầu tiên của dân tộc Ơ Đu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Trở thành giáo viên, với Bảo Vy, không chỉ là ước mơ cá nhân mà còn là lời đáp cho niềm tin của gia đình, cộng đồng và những chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước. Cô hiểu rằng, phía sau tấm bằng tốt nghiệp là biết bao kỳ vọng của một dân tộc nhỏ bé đang khát khao đổi thay.

Trong vai trò đại sứ nhân ái của chương trình “Học cùng em”, Bảo Vy đã lặng lẽ đến nhiều bản làng xa xôi, chứng kiến những lớp học còn thiếu bàn ghế, sách vở; những em nhỏ phải vượt suối, băng rừng tìm đến cái chữ. Cô vận động nguồn lực xã hội, kết nối các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bảo Vy tham dự Hội nghị bồi dưỡng dành cho người lần đầu tiên ứng cử đại biểu Quốc hội.

Từ những nỗ lực ấy, nhiều em đã có thêm sách mới, áo ấm, học bổng – có thêm niềm tin để tiếp tục đến trường. Cô kể, có những nơi, khi lũ dữ quét qua, lớp học tạm bợ bị cuốn trôi, con đường đến trường bị chia cắt. Sự học vốn đã gian nan, lại càng chồng chất khó khăn.

Chính những hình ảnh ấy khiến Vy day dứt: Nếu chỉ dừng lại ở bục giảng, liệu đã đủ? “Tôi càng tin rằng giáo dục là con đường bền vững nhất để thay đổi cuộc sống và phát triển quê hương, nhất là đối với các em nhỏ vùng cao, nơi có cộng đồng Ơ Đu của tôi”, Bảo Vy tâm sự.

Bảo Vy hiện là giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A.

Với cô giáo trẻ, hành trình ứng cử không phải câu chuyện của riêng mình, mà là tiếng nói đại diện cho niềm tin rằng người dân tộc thiểu số hoàn toàn có thể vươn lên bằng tri thức, nếu có ý chí và được tạo điều kiện phù hợp.

Niềm tự hào của một cộng đồng đặc biệt ít người

Theo ông Lô Khăm Kha - Chủ tịch UBND xã Nga My, dân tộc Ơ Đu hiện có khoảng 700 nhân khẩu, phần lớn sinh sống tập trung tại địa phương. Năm 2017, Nghệ An đã phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội dân tộc Ơ Đu giai đoạn 2016 – 2025 với tổng kinh phí 120 tỉ đồng, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; chăm sóc sức khỏe, cải thiện giống nòi và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống.

Việc một cô gái Ơ Đu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội vì thế không chỉ là sự kiện cá nhân, mà còn là niềm tự hào của cả cộng đồng. Đó là minh chứng cho thấy một dân tộc thiểu số rất ít người, dưới ánh sáng của chính sách đúng đắn, có thể trưởng thành, phát triển và đủ tự tin gánh vác trọng trách lớn.

Lô Thị Bảo Vy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của Nghệ An.

Trong chương trình hành động của mình, Bảo Vy dành sự quan tâm đặc biệt đến các chính sách giáo dục, nhất là với trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cô mong muốn các chủ trương, quyết sách sẽ được triển khai sát thực tiễn, để mọi đứa trẻ, dù ở nơi heo hút nhất cũng có cơ hội học tập an toàn, đầy đủ và bình đẳng. “Dù có trở thành đại biểu Quốc hội hay không, tôi vẫn tiếp tục tận tâm với nghề giáo, tiếp tục đồng hành cùng học sinh vùng khó”, Bảo Vy khẳng định.

Trong ánh mắt của cô gái 24 tuổi ấy ánh lên một khát vọng lớn hơn, đó là được mang tiếng nói của người con đồng bào Ơ Đu đến nghị trường, được góp phần hoạch định chính sách vì sự phát triển bền vững của cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Cô giáo trẻ thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện.

Từ bản Văng Môn nhỏ bé đến hành trình bước vào danh sách ứng cử viên Quốc hội là một quãng đường dài. Nhưng với Lo Thị Bảo Vy, đó mới chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình lớn hơn – hành trình đưa tri thức, niềm tin và khát vọng của bản làng vươn xa.