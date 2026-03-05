Trợ lý ảo giúp thanh niên tuyên truyền pháp luật

TPO - Với các trợ lý ảo, tuổi trẻ Đà Nẵng đang biến AI thành cánh tay nối dài của công tác tuyên truyền pháp luật, bắt nhịp với thói quen tiếp nhận thông tin của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số.

Trong Tháng Thanh niên, Đoàn phường Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) ra mắt Đội hình Thanh niên Tiên phong Pháp luật số cùng bộ đôi trợ lý AI – Sáng tạo không giới hạn, chuyển đổi số trong cách tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng.

Trợ lý Gen AI hỗ trợ đoàn viên thanh niên tuyên truyền pháp luật trên không gian số.

Bộ đôi Trợ lý Gem AI do anh Ông Văn Tùng - Phó Bí thư Đoàn phường, Đội trưởng Đội Thanh niên Tiên phong Pháp luật số phường Cẩm Lệ mày mò sáng tạo dựa trên các nền tảng AI sẵn có.

Chỉ cần bấm vào đường link hoặc quét mã QR, các bạn đoàn viên thanh niên có thể sáng tạo các bài đăng tuyên truyền pháp luật, hoạt động Đoàn – Hội – Đội bằng công cụ AI miễn phí.

Điểm đặc biệt của Trợ lý AI này đó là có sẵn các gợi ý thông tin đầu vào, từ chủ đề, văn bản pháp luật đến đối tượng tiếp nhận, nền tảng, giọng điệu… để người dùng có thể đưa ra câu lệnh (prompt) cụ thể, chi tiết.

Video giới thiệu bộ đôi trợ lý ảo Gem AI của Đoàn phường Cẩm Lệ.

Theo anh Tùng, bộ đôi Trợ lý Gem AI của Đoàn phường Cẩm Lệ được tạo ra trên cơ sở hiệu chỉnh, hệ thống lại câu lệnh để sử dụng các nền tảng trí tuệ nhân tạo sẵn có một cách hiệu quả nhất.

“Các câu lệnh càng chi tiết thì kết quả tạo ra sẽ càng hiệu quả, sinh động và chính xác. Điểm khác biệt của trợ lý AI này chính là việc gợi ý viết câu lệnh, dựa vào đó, bất kỳ đoàn viên thanh niên, cơ sở Đoàn nào cũng có thể sử dụng công cụ AI để tuyên truyền phổ biến pháp luật, truyền thông về hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên”, anh Tùng nói.

Bên cạnh đó, Đội hình Thanh niên Tiên phong Pháp luật số phường Cẩm Lệ gồm các thành viên nòng cốt là cán bộ Đoàn, Công an phường và các Chi đoàn cơ sở cũng chính thức được ra mắt trong lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2026.

Đoàn viên, thanh niên phường Cẩm Lệ tự xây dựng trợ lý số dựa trên các nền tảng AI sẵn có.

Đây là đội hình có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên không gian mạng (luật an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng chống lừa đảo trực tuyến…).

Các tình nguyện viên cũng xây dựng, phát hành các ấn phẩm truyền thông số trên các kênh thông tin của Đoàn phường, tiên phong ứng dụng công nghệ, sử dụng AI để thiết kế, sáng tạo các ấn phẩm tuyên truyền trên không gian số.

Bên cạnh đó, đội hình còn là những “trợ lý áo xanh” giúp người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNeID và các nền tảng số do chính quyền cung cấp; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên trên mạng xã hội; báo cáo và phối hợp xử lý các thông tin xấu, độc.

Ra mắt đội hình Thanh niên Tiên phong Pháp luật số.

“Với việc ra mắt bộ đôi trợ lý AI, chúng tôi mong muốn hỗ trợ các cơ sở Đoàn trên địa bàn phường số hóa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên không gian mạng nhanh chóng, hiệu quả hơn. Qua đó, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với giới trẻ theo cách hiện đại, gần gũi và sinh động nhất”, anh Tùng nói.

Theo anh Lê Thanh Hải - Bí thư Đoàn phường Cẩm Lệ, trong Tháng Thanh niên năm 2026, tuổi trẻ Cẩm Lệ xung kích, sáng tạo trong việc thực hiện mô hình “Cẩm Lệ số – Cẩm Lệ xanh – Cẩm Lệ sáng tạo”.

“Trong đó, Đoàn phường tập trung vào đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực số cho thanh niên. Bên cạnh ra mắt Đội Thanh niên Tiên phong Pháp luật số và Trợ lý AI, Đoàn phường đã nâng cao năng lực số cho đoàn viên thanh niên, hướng dẫn thực hành sử dụng các công cụ AI để thiết kế ấn phẩm và sáng tạo nội dung truyền thông; tập huấn nâng cao năng lực số và phòng chống tội phạm công nghệ cao cho 300 đoàn viên thanh niên”, anh Hải nói.