Những người trẻ mang khát vọng Việt Nam vươn xa Từ ‘hình phạt đặc biệt’ đến Huy chương Vàng Olympic danh giá của cậu học trò Gia Lai

TPO - Những bạn trẻ xuất sắc được đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 mà Báo Tiền Phong sẽ lần lượt giới thiệu trong tuyến bài "Những người trẻ mang khát vọng Việt Nam vươn xa" là những câu chuyện chân thực và giàu cảm hứng. Bằng ý chí, trí tuệ và tinh thần sáng tạo không ngừng, họ đang tiên phong chinh phục những đỉnh cao mới trên nhiều lĩnh vực, góp phần khắc họa hình ảnh lớp thanh niên bản lĩnh, dám dấn thân, mang khát vọng đưa Việt Nam vươn tầm hùng cường, thịnh vượng.

Từ một cậu bé bị “phạt” đi thi Tin học trẻ năm lớp 5, Lê Kiến Thành (Gia Lai) đã tạo nên một hành trình bứt phá đầy cảm hứng. Thành đã giành được Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế năm 2025, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì.

Lê Kiến Thành hiện là sinh viên năm nhất ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến, Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM, lọt top 19 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Nhìn vào bảng thành tích, khen thưởng của Thành, ít ai biết phía sau đó là hành trình nỗ lực bền bỉ và không ít lần tự vượt qua chính mình.

Chia sẻ với Tiền Phong, Thành nói chặng đường đến với những thành tích không chỉ là kết quả của những giờ luyện tập miệt mài, mà còn là bài học về kiên trì và lòng dũng cảm.

Lê Kiến Thành được đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, lĩnh vực học tập.

Thành kể, cơ duyên đến với Tin học của em bắt đầu khá… ngẫu nhiên. Năm lớp 5, vì hoàn thành bài tập quá nhanh rồi “làm việc riêng”, em được cô giáo giao cho một “hình phạt đặc biệt”, đó là đi thi Tin học trẻ bảng Tiểu học. Không ngờ, lần đầu tiên bước ra sân chơi lớn, cậu học trò nhỏ đã giành giải Nhì toàn quốc.

“Lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản là nghịch máy tính, chưa hề xem Tin học là con đường nghiêm túc”, Thành nhớ lại. Suốt những năm cấp 2, Thành cũng không dành quá nhiều thời gian cho môn học này. Chỉ đến khi trúng tuyển vào lớp chuyên Tin của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, mọi thứ mới thực sự thay đổi.

Môi trường học tập chuyên nghiệp, sự cạnh tranh tích cực và khát vọng khẳng định bản thân khiến Thành bắt đầu nhìn Tin học bằng ánh mắt khác. Từ chỗ học vì hứng thú, Thành chuyển sang học với mục tiêu rõ ràng, đầu tư thời gian và công sức một cách bài bản. Nhưng trở ngại lớn nhất với Thành không phải là bài toán khó, mà là sự thiếu định hướng.

“Khi bắt đầu con đường thi Tin học, em khá mất phương hướng. Không biết nên học gì, tập trung vào mảng nào. May mắn là em có thầy cô, anh chị đi trước chỉ bảo và được sự khuyến khích động viên của ba mẹ, nên đạt được những thành tích đầu tiên như giải Nhất cấp tỉnh, giải Nhì quốc gia và giải Nhất bảng C1 Tin học trẻ toàn quốc năm lớp 10”, Thành chia sẻ.

Bước ngoặt đến với Thành khi cậu hiểu rằng điều quan trọng nhất không phải là mình giỏi đến đâu, mà là mình đang đi đúng hướng hay chưa.

Thành kể, vào năm em học lớp 12, nhờ việc được làm quen và nhận lời khuyên từ những người anh đã từng có kinh nghiệm đi thi Olympic, cùng thầy cô giàu kinh nghiệm và các chuyên gia Tin học, cũng như có những người bạn đồng hành trong việc học, em đã tiến bộ rõ rệt trong tốc độ, đưa ra và triển khai ý tưởng. Và rồi, cánh cửa đấu trường quốc tế mở ra.

Lê Kiên Thành (thứ 2, từ phải qua) cùng các bạn học sinh Việt Nam trở về nước sau cuộc thi Olympic Tin học Quốc tế năm 2025.

Khoảnh khắc được xướng tên trên bục nhận Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế 2025 với Thành vẫn như một giấc mơ. Nhưng thay vì xem đó là đích đến, em coi đó là một lời nhắc nhở. Thành chia sẻ, nếu không có sự điều chỉnh kịp thời, không có những người đi trước và thầy cô, ba mẹ động viên, có lẽ hành trình đã rẽ sang hướng khác.

"Việc được đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu với em không chỉ là một niềm vinh dự, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của bản thân đối với xã hội. Em nghĩ vai trò của mình sẽ không dừng lại ở việc phát triển bản thân hay theo đuổi những mục tiêu cá nhân, mà còn phải trở thành người truyền cảm hứng, kết nối và góp phần kiến tạo những giá trị tích cực cho xã hội", Thành bày tỏ.

Theo Thành quan niệm, trong thời đại ngày nay, việc học không chỉ là tích lũy một lượng kiến thức nào đó, mà là rèn luyện khả năng tư duy, vận dụng và khả năng tự học. Bởi kiến thức sách vở là cố định, trong khi thế giới hiện nay đang thay đổi từng ngày. “Em tin rằng khả năng tự học, tự nghĩ, tự làm, tự tư duy, tự sáng tạo sẽ quan trọng hơn bao giờ hết”, Thành chia sẻ.

Thành cho biết, em đặt mục tiêu đi sâu nghiên cứu về những công nghệ lõi hiện hành như trí tuệ nhân tạo. Những công nghệ này đang định hình cuộc sống quanh ta, và em khát vọng mang trí tuệ, tư duy của người Việt Nam tham gia vào những bài toán công nghệ toàn cầu.

"Em quan niệm rằng sức mạnh của Việt Nam trong kỷ nguyên số không thể chỉ dựa vào một vài cá nhân xuất sắc. Ta phải tìm cách lan tỏa, nhân bản kiến thức, kinh nghiệm, tư duy ra cho cộng đồng và em tin rằng đóng góp đó mới chính là đóng góp then chốt để đưa công nghệ Việt Nam lên bản đồ thế giới”, Thành nói.

Thầy Huỳnh Lê Minh - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai) cho biết, em Lê Kiến Thành là một trong những học sinh xuất sắc của trường. Những dấu ấn nổi bật của em đã thể hiện tư duy, bản lĩnh và ý chí vượt trội của bản thân.

Anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng bằng khen tuyên dương em Lê Kiến Thành.

Phía sau mọi bước đi của Thành luôn có sự dõi theo, động viên của gia đình.

Thầy Minh chia sẻ, khi nhìn lại chặng đường học tập của em có lẽ chính là cách vận dụng công nghệ một cách thông minh, sáng tạo có trách nhiệm, em biết định hướng tương lai, kết nối trí tuệ, làm chủ công nghệ bằng tư duy tiếp thu, nghiên cứu chuyên sâu kiến thức mở rộng với tầm nhìn thế giới bằng bản lĩnh của người tiếp cận kiến thức thời đại công nghệ.

Thầy Huỳnh Lê Minh tặng hoa chúc mừng cậu học trò xuất sắc của trường.

Quá trình học tập tại trường, em Lê Kiến Thành đạt được nhiều thành tích cao trong các kỳ thi. Không chỉ giỏi môn Tin học, Thành còn giỏi toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một học sinh, xếp loại học lực xuất sắc cả 3 năm học lớp 10, 11 và 12, đạt chứng chỉ IELTS 8.0. Trong hoạt động phong trào, Lê Kiến Thành cũng đạt được nhiều thành tích: Học sinh 3 Tốt cấp tỉnh năm học 2022-2023; Giải thưởng Ngô Mây năm 2023; Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo năm 2023; Học sinh 3 Tốt cấp Trung ương năm học 2024-2025; Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2023- 2025 cấp Trung ương.

“Những dấu ấn ấy đã chứng minh sự thành công của em”, thầy Minh nói, đồng thời cho biết: Việc Thành được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 không chỉ là niềm vui nhà trường mà là niềm tự hào của giáo dục tỉnh Gia Lai, cũng như hệ thống giáo dục Việt Nam vì thành tích của em đã khẳng định được vị thế, tầm nhìn và hiệu quả của giáo dục.

“Chúng tôi không chỉ tự hào về những tấm Huân chương, mà tự hào về con đường mà em Lê Kiến Thành đã chọn để khẳng định mình, khẳng định tư duy vươn xa mang tầm thế giới, khẳng định niềm tin về giáo dục đã thích ứng với nhu cầu xã hội trong thời đại mới. Tấm gương cựu học sinh như em Lê Kiến Thành sẽ luôn là bài học về sự nỗ lực cho các em Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn”, thầy Minh chia sẻ.

Tại buổi gặp mặt tuyên dương và trao thưởng chúc mừng thành tích của em Lê Kiến Thành, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, thành tích của em không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, gia đình, nhà trường, mà còn là "minh chứng hùng hồn" cho trí tuệ Việt Nam và khát vọng vươn xa của thế hệ học sinh Gia Lai.

Theo ông Giang, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư cho giáo dục mũi nhọn, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, lan tỏa tinh thần học tập, khát vọng cống hiến đến mọi học sinh.