Gia Lai thưởng 100 triệu đồng cho học sinh đạt Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Tin học quốc tế

Tại buổi gặp mặt, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã trao thưởng 100 triệu đồng chúc mừng và biểu dương thành tích của em Lê Kiến Thành.

Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, chiến thắng của Lê Kiến Thành không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, gia đình, nhà trường, mà còn là "minh chứng hùng hồn" cho trí tuệ Việt Nam và khát vọng vươn xa của thế hệ học sinh Gia Lai.

Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư cho giáo dục mũi nhọn, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, lan tỏa tinh thần học tập, khát vọng cống hiến đến mọi học sinh.

Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai (thứ 2, bên phải) trao thưởng 100 triệu đồng và tặng hoa chúc mừng em Lê Kiến Thành.

Cũng tại buổi gặp mặt, anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai đã trao bằng khen cho Lê Kiến Thành, vì đã có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic tin học Quốc tế năm 2025.

Anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai đã trao bằng khen cho Lê Kiến Thành.

Trước đó, em Lê Kiến Thành đã xuất sắc giành Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2025, diễn ra từ ngày 27/7 - 3/8 tại Bolivia. Đây là kỳ thi lập trình thuật toán uy tín bậc nhất thế giới với sự tham gia của hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.