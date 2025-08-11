Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Gia Lai thưởng 100 triệu đồng cho học sinh đạt Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Tin học quốc tế

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 11/8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt, tuyên dương em Lê Kiến Thành (học sinh lớp 12 Tin, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn) đạt Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Tin học quốc tế năm 2025.

Tại buổi gặp mặt, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã trao thưởng 100 triệu đồng chúc mừng và biểu dương thành tích của em Lê Kiến Thành.

Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, chiến thắng của Lê Kiến Thành không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, gia đình, nhà trường, mà còn là "minh chứng hùng hồn" cho trí tuệ Việt Nam và khát vọng vươn xa của thế hệ học sinh Gia Lai.

Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư cho giáo dục mũi nhọn, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, lan tỏa tinh thần học tập, khát vọng cống hiến đến mọi học sinh.

h1.jpg
Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai (thứ 2, bên phải) trao thưởng 100 triệu đồng và tặng hoa chúc mừng em Lê Kiến Thành.

Cũng tại buổi gặp mặt, anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai đã trao bằng khen cho Lê Kiến Thành, vì đã có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic tin học Quốc tế năm 2025.

h2.jpg
Anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai đã trao bằng khen cho Lê Kiến Thành.

Trước đó, em Lê Kiến Thành đã xuất sắc giành Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2025, diễn ra từ ngày 27/7 - 3/8 tại Bolivia. Đây là kỳ thi lập trình thuật toán uy tín bậc nhất thế giới với sự tham gia của hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trương Định
#Gia Lai #Lê Kiến Thành #Olympic Tin học #Huy chương Vàng #IOI 2025 #giáo dục #tài năng trẻ

Xem thêm

Cùng chuyên mục