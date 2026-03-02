Truyền cảm hứng từ những gương mặt trẻ vươn tầm thế giới

TPO - Á hậu Châu Anh, người đẹp Thùy Dương cho biết họ được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ 19 đề cử gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Đây là những gương mặt ghi dấu ấn về một Việt Nam hùng cường trên bản đồ thế giới.

Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đã tiến hành xem xét 145 hồ sơ đề cử đến từ 10 lĩnh vực khác nhau gồm Học tập, Nghiên cứu khoa học, Văn hoá nghệ thuật, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quản lý hành chính nhà nước.

Phát biểu tại họp báo sáng 2/3, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu - đánh giá 19 đề cử năm nay có chất lượng cao, cho thấy một thế hệ thanh niên Việt Nam đang trưởng thành mạnh mẽ cả về trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội.

Á hậu Châu Anh, người đẹp Phạm Thùy Dương chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức và Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng qua các thời kỳ. Ảnh: Dương Triều.

Truyền cảm hứng cống hiến

Có mặt tại buổi họp báo công bố 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025, Á hậu Châu Anh và người đẹp Phạm Thùy Dương bày tỏ sự ngưỡng mộ, khâm phục. Đây không chỉ là 19 cá nhân xuất sắc nhất của năm, mà là 19 câu chuyện truyền cảm hứng, đại diện cho tinh thần bền ý chí, vững đam mê, không ngừng vượt lên chính mình.

Á hậu Châu Anh chia sẻ: “Chứng kiến thành tích của 19 đề cử, tôi rất khâm phục. Họ đều đang cống hiến hết mình trong từng lĩnh vực. Tôi hy vọng trong năm 2026 sẽ đóng góp được nhiều hơn cho xã hội và lấy họ làm động lực để lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng”.

Với Châu Anh, 19 đề cử đều là những công dân toàn cầu mang trong mình một khát khao chinh phục, ghi dấu ấn về một Việt Nam hùng cường trên bản đồ thế giới.

Người đẹp Phạm Thùy Dương cho biết bản thân cô là người đam mê và theo đuổi con đường tri thức nên khi thấy các thành tích mà các đề cử đã đạt được ở độ tuổi còn rất trẻ, cô thực sự khâm phục và tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa.

“Tôi ngưỡng mộ khi họ là những người trẻ tuổi nhưng có thành tích khủng. Bản thân là người trẻ, tôi có thêm động lực to lớn để tiếp thu nhiều tri thức, cố gắng trên con đường mình đang đi, cống hiến cho xã hội”, cô nói.

Á hậu Châu Anh, người đẹp Phạm Thùy Dương giao lưu cùng các gương mặt trẻ qua nhiều thời kỳ. Ảnh: Dương Triều.

Lĩnh vực nào cũng chạm đến trái tim người trẻ

Năm 2025, ban tổ chức tiếp nhận 145 hồ sơ đề cử đến từ 37 đơn vị trên cả nước. Phía sau đó là 145 hành trình vượt qua giới hạn bản thân, là 145 khát vọng cống hiến cho cộng đồng và đất nước, tạo nên một bức tranh đa sắc về diện mạo thế hệ trẻ hôm nay.

Với 19 đề cử, trải dài trên 10 lĩnh vực, phản ánh diện mạo đa chiều của tuổi trẻ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Người đẹp Thùy Dương cho biết cô ấn tượng với 3 đề cử ở lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật nhưng dành sự ngưỡng mộ nhiều hơn ở các đề cử ở lĩnh vực nghiên cứu, học tập.

Theo cô, lĩnh vực nào cũng chạm đến trái tim người trẻ, đặc biệt ở lĩnh vực Quốc phòng, An ninh hay Nghiên cứu khoa học, sự cống hiến của họ có thể thầm lặng nhưng đóng góp rất to lớn cho đất nước. “Dù là lĩnh vực nào thì giá trị mà mọi người mang lại đều đẹp đẽ và nhắc nhở chúng ta cố gắng, cống hiến nhiều hơn”, cô nói.

Thùy Dương nhận xét cả ba đề cử trong lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật là ca sĩ Hòa Minzy, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi đều có lượng người hâm mộ đông đảo với những đóng góp ấn tượng. Cô cho rằng rất khó để chọn ra một gương mặt tiêu biểu nhất. Từng có dịp gặp gỡ ca sĩ Hòa Minzy ngoài đời, Thùy Dương ấn tượng với năng lượng tích cực và sức trẻ của nữ ca sĩ.

Á hậu Châu Anh cũng mong chờ và ấn tượng với ba đề cử thuộc lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật. Đặc biệt, là nữ quân nhân, Châu Anh bày tỏ sự khâm phục với những đề cử ở lĩnh vực An ninh - Quốc phòng. “Là nữ quân nhân, tôi cảm thấy khâm phục và được truyền động lực cống hiến nhiều hơn”, cô nói.