Nhiều phần quà, học bổng ý nghĩa cho người dân, học sinh vùng sâu Gia Lai

Trước đó, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn triển khai nhiều chương trình an sinh ý nghĩa tại 2 xã Ia Dreh và Uar của tỉnh Gia Lai, góp phần chăm lo đời sống người dân và thanh thiếu nhi địa phương. Tại xã Ia Dreh, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã trao 40 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tặng 40 suất học bổng cho học sinh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đoàn cũng trao 1 tủ sách Kim Đồng trị giá 26 triệu đồng và 1 dàn máy vi tính trị giá 12 triệu đồng nhằm hỗ trợ điều kiện học tập cho Đoàn xã Ia Dreh.

Tại UBND xã Uar, Trung ương Đoàn trao 60 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn; tặng 60 suất học bổng cho học sinh (1 triệu đồng/suất), đồng thời trao 1 tủ sách Kim Đồng trị giá 26 triệu đồng và 1 dàn máy vi tính trị giá 12 triệu đồng cho Đoàn xã Uar.