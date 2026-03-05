Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Nhiều phần quà, học bổng ý nghĩa cho người dân, học sinh vùng sâu Gia Lai

Tiền Lê

TPO - Nằm trong kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên và tuyên truyền công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngày 5/3, anh Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn, đã tới trao quà, học, dàn máy tính cho người dân, học sinh các xã Ia Tul, Ia Rsai và Phú Túc của tỉnh Gia Lai.

5.jpg
Tới Trường THPT Phan Chu Trinh (xã Ia Tul) khi Ban Chấp hành Đoàn xã đang tổ chức hoạt động tuyên truyền﻿ về chuyên đề “Nhận diện tin giả, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng” cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân năm 2026.
2.jpg
6.jpg
Tại đây, anh Tuấn cùng lãnh đạo xã Ia Tul đã trao 50 suất quà cho các hộ gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng), 50 suất học bổng cho học sinh (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng).
tien-phong-3236.jpg
Anh Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn tặng quà﻿ cho người dân xã Ia Tul.
﻿tien-phong-2133.jpg﻿
3.jpg
tien-phong.jpg﻿
Đặc biệt, anh Tuấn trao tặng 1 tủ sách Kim Đồng (trị giá 26 triệu đồng), 1 dàn máy vi tính (trị giá 12 triệu đồng) cho Đoàn xã Ia Tul.
1-6084.jpg
Tại hội trường xã Ia Rsai vào chiều cùng ngày, anh Bùi Minh Tuấn tặng 50 suất học bổng cho học sinh (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) trên địa bàn xã.
2-5036.jpg
Xã Ia Rsai là địa phương vùng sâu, vùng xa với nhiều học sinh người dân tộc Jrai hoàn cảnh khó khăn. Đây là sự chia sẻ, động viên cho các em cùng gia đình bớt phần nào vất vả trong cuộc sống.
3-7039.jpg
5-6290.jpg
6-3165.jpg
Dịp này, anh Bùi Minh Tuấn tặng 50 suất học bổng cho học sinh (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng).
4.jpg
Đặc biệt, Trưởng Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn tặng 1 tủ sách Kim Đồng (trị giá 26 triệu đồng), 1 dàn máy vi tính (trị giá 12 triệu đồng) cho Đoàn xã Ia Rsai. Cũng trong chiều nay, anh Bùi Minh Tuấn tặng 60 suất quà cho các hộ gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng), 60 suất học bổng cho học sinh (mỗi suất trị giá 1 đồng) trên địa bàn xã Phú Túc; tặng 1 tủ sách Kim Đồng (trị giá 26 triệu đồng), 1 dàn máy vi tính (trị giá 12 triệu đồng) cho Đoàn xã Phú Túc.

Trước đó, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn triển khai nhiều chương trình an sinh ý nghĩa tại 2 xã Ia Dreh và Uar của tỉnh Gia Lai, góp phần chăm lo đời sống người dân và thanh thiếu nhi địa phương. Tại xã Ia Dreh, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã trao 40 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tặng 40 suất học bổng cho học sinh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đoàn cũng trao 1 tủ sách Kim Đồng trị giá 26 triệu đồng và 1 dàn máy vi tính trị giá 12 triệu đồng nhằm hỗ trợ điều kiện học tập cho Đoàn xã Ia Dreh.

Tại UBND xã Uar, Trung ương Đoàn trao 60 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn; tặng 60 suất học bổng cho học sinh (1 triệu đồng/suất), đồng thời trao 1 tủ sách Kim Đồng trị giá 26 triệu đồng và 1 dàn máy vi tính trị giá 12 triệu đồng cho Đoàn xã Uar.

Tiền Lê
#Gia Lai #quà tặng #học bổng #người dân #học sinh #vùng sâu #anh Bùi Minh Tuấn #Trung ương Đoàn #lá lành đùm lá rách

