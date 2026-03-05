Hàng trăm phần quà, học bổng đến với người dân và học sinh vùng khó Gia Lai

Ngày 5/3, đoàn công tác của Trung ương Đoàn có nhiều phần quà trao tặng cho người dân và thanh thiếu nhi địa phương các xã Kông Chro, Đăk Song, Sró và Ya Ma, tỉnh Gia Lai. Chương trình nằm trong kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2026 và tuyên truyền công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tại chương trình tuyên truyền “Nhận diện tin giả, phòng chống lừa đảo trên mạng” và hỗ trợ cài đặt ứng dụng thanh toán điện tử cho học sinh, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) diễn ra ở Hội trường xã Kông Chro, đoàn công tác của Trung ương Đoàn trao tặng 50 suất quà cho các hộ gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê” (trị giá 50 triệu đồng); trao tặng 1 tủ sách Kim Đồng và 1 dàn máy vi tính (tổng trị giá 40 triệu đồng).
Tại hội trường xã Đăk Song, đoàn công tác của Trung ương Đoàn trao tặng 30 suất quà cho các hộ gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); trao tặng 40 suất học bổng cho học sinh (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); trao tặng công trình “Sân chơi cho em” (trị giá 50 triệu đồng); trao tặng 1 tủ sách Kim Đồng và 1 dàn máy vi tính (tổng trị giá 40 triệu đồng).
Tại hội trường xã Sró, đoàn công tác của Trung ương Đoàn cũng trao tặng 40 suất quà cho các hộ gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); trao tặng 40 suất học bổng cho học sinh (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); trao tặng 1 tủ sách Kim Đồng và 1 dàn máy vi tính (tổng trị giá 40 triệu đồng).
Trong chương trình tuyên truyền an toàn giao thông, an ninh học đường cho học sinh, ĐVTN tại Trường TH&THCS Lê Hồng Phong (xã Ya Ma), đoàn công tác của Trung ương Đoàn trao tặng 40 suất quà cho các hộ gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); trao tặng 40 suất học bổng cho học sinh (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); trao tặng 1 tủ sách Kim Đồng và 1 dàn máy vi tính ( tổng trị giá 40 triệu đồng).
Các hoạt động trên góp phần thiết thực chăm lo đời sống người dân, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tạo thêm điều kiện học tập, vui chơi cho thiếu nhi ở các vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai.