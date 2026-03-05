Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Hàng trăm phần quà, học bổng đến với người dân và học sinh vùng khó Gia Lai

Trương Định
TPO - Đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng nhiều phần quà, học bổng và các công trình thanh thiếu nhi tại các xã Kông Chro, Đăk Song, Sró và Ya Ma, tỉnh Gia Lai, góp phần hỗ trợ người dân khó khăn, chăm lo, tạo điều kiện học tập và sinh hoạt cho thiếu nhi địa phương.

Ngày 5/3, đoàn công tác của Trung ương Đoàn có nhiều phần quà trao tặng cho người dân và thanh thiếu nhi địa phương các xã Kông Chro, Đăk Song, Sró và Ya Ma, tỉnh Gia Lai. Chương trình nằm trong kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2026 và tuyên truyền công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại chương trình tuyên truyền “Nhận diện tin giả, phòng chống lừa đảo trên mạng” và hỗ trợ cài đặt ứng dụng thanh toán điện tử cho học sinh, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) diễn ra ở Hội trường xã Kông Chro, đoàn công tác của Trung ương Đoàn trao tặng 50 suất quà cho các hộ gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê” (trị giá 50 triệu đồng); trao tặng 1 tủ sách Kim Đồng và 1 dàn máy vi tính (tổng trị giá 40 triệu đồng).

Tại hội trường xã Đăk Song, đoàn công tác của Trung ương Đoàn trao tặng 30 suất quà cho các hộ gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); trao tặng 40 suất học bổng cho học sinh (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); trao tặng công trình “Sân chơi cho em” (trị giá 50 triệu đồng); trao tặng 1 tủ sách Kim Đồng và 1 dàn máy vi tính (tổng trị giá 40 triệu đồng).

qua.jpg
Anh Lâm Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng quà cho người dân khó khăn xã Kông Chro.
z7589909604456-b545a33a2a2802970a0f66584d2f3ab2.jpg
Trao tặng bảng tượng trưng công trình “Sân chơi cho em”.
trao-tang.jpg
Ban tổ chức trao tặng các suất học bổng cho các em học sinh xã Kông Chro.

Tại hội trường xã Sró, đoàn công tác của Trung ương Đoàn cũng trao tặng 40 suất quà cho các hộ gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); trao tặng 40 suất học bổng cho học sinh (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); trao tặng 1 tủ sách Kim Đồng và 1 dàn máy vi tính (tổng trị giá 40 triệu đồng).

may-tinh.jpg
Anh Lâm Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, trao tặng bảng tượng trưng 1 tủ sách Kim Đồng và 1 dàn máy vi tính cho Đoàn xã Đăk Song.
anh-hieu.jpg
Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai, tặng quà cho người dân xã Sró.
tuyen-truyen.jpg
tap-huan.jpg
Tập huấn kỹ năng nhận diện tin giả, phòng chống lừa đảo trên mạng cho học sinh, ĐVTN.

Trong chương trình tuyên truyền an toàn giao thông, an ninh học đường cho học sinh, ĐVTN tại Trường TH&THCS Lê Hồng Phong (xã Ya Ma), đoàn công tác của Trung ương Đoàn trao tặng 40 suất quà cho các hộ gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); trao tặng 40 suất học bổng cho học sinh (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); trao tặng 1 tủ sách Kim Đồng và 1 dàn máy vi tính ( tổng trị giá 40 triệu đồng).

Các hoạt động trên góp phần thiết thực chăm lo đời sống người dân, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tạo thêm điều kiện học tập, vui chơi cho thiếu nhi ở các vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai.

Trương Định
