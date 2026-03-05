Nữ cử nhân tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân

TPO - Trong ngày hội tòng quân năm 2026, hình ảnh nữ tân binh Nguyễn Thị Ngọc Trâm (Hà Tĩnh) khoác ba lô quân trang, ánh mắt đầy quyết tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ đã để lại ấn tượng đẹp. Trâm cũng là nữ công dân đầu tiên của Hà Tĩnh tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND).

Nữ cử nhân đầu tiên tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND

Sáng 5/3, trong không khí trang nghiêm và xúc động của ngày giao nhận quân, chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 2002, trú tại xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) khoác ba lô quân trang, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân (CAND). Đặc biệt, Ngọc Trâm cũng là nữ công dân đầu tiên tại Hà Tĩnh viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND.

Giữa hàng trăm tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ, hình ảnh nữ tân binh Nguyễn Thị Ngọc Trâm với ba lô trên vai, ánh mắt rạng rỡ và đầy quyết tâm đã để lại ấn tượng đẹp về tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Ngọc Trâm vừa tốt nghiệp loại Khá Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế. Với tấm bằng cử nhân trong tay, cô gái trẻ có nhiều cơ hội việc làm phù hợp với chuyên ngành được đào tạo. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn con đường nghề nghiệp ổn định sau khi ra trường, Trâm quyết định viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND, một lựa chọn khiến nhiều người bất ngờ.

Đối với Ngọc Trâm, việc tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND là cơ hội để hiện thực hóa ước mơ từ nhỏ – được khoác lên màu xanh của lực lượng Công an nhân dân, được rèn luyện trong môi trường kỷ luật và cống hiến cho Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Với Trâm, đó không chỉ là nghĩa vụ mà còn là niềm tự hào và trách nhiệm của một người trẻ đối với đất nước. Cô gái chia sẻ, bản thân muốn thử thách mình trong môi trường kỷ luật, chọn gian khó để trưởng thành và tích lũy thêm những trải nghiệm quý giá cho tương lai.

Nữ tân binh Nguyễn Thị Ngọc Trâm quyết tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống giáo dục, từ nhỏ Ngọc Trâm đã dành sự yêu mến đặc biệt cho lực lượng Công an nhân dân. Khi biết con gái quyết tâm viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ, ban đầu gia đình cũng có phần lo lắng vì sợ con phải đối mặt với nhiều vất vả. Tuy nhiên, trước ý chí kiên định và khát vọng cống hiến của Trâm, gia đình đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, ủng hộ và động viên cô tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.

Trong đợt tuyển quân năm 2026, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 290 công dân đủ điều kiện nhập ngũ tham gia nghĩa vụ CAND. Ngoài Ngọc Trâm, nhiều thanh niên khác cũng viết đơn tình nguyện tham gia lực lượng, trong đó có không ít tân cử nhân vừa tốt nghiệp đại học.

Rộn ràng ngày hội tòng quân

Hòa chung không khí sôi nổi của “Ngày hội tòng quân” trên cả nước, sáng nay, 1.690 công dân ưu tú của Hà Tĩnh hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, mang theo niềm tự hào, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.

Lễ giao, nhận quân năm 2026 được UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trang trọng tại 3 điểm gồm: Sân vận động xã Can Lộc (địa bàn trung tâm Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Nam Hồng Lĩnh), sân vận động xã Vũ Quang (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Vũ Quang) và quảng trường xã Kỳ Anh (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh). Tại các địa điểm giao quân, không khí trở nên rộn ràng với cờ hoa, băng rôn, tiếng trống, tiếng nhạc cùng những cái bắt tay, lời động viên, dặn dò của người thân, bạn bè dành cho các tân binh trước giờ lên đường.

Năm 2026, Hà Tĩnh được giao tuyển chọn 1.400 công dân thực hiện nghĩa vụ Quân sự và 290 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Công tác tuyển quân được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng từ khâu đăng ký, sơ tuyển, khám tuyển đến xét duyệt chính trị, chính sách. Nhờ đó, chất lượng tân binh năm nay tiếp tục được nâng lên, đồng đều và vững chắc.

Các tân binh phấn khởi, sẵn sàng rèn luyện, bảo vệ Tổ quốc.

Trong số 1.400 công dân nhập ngũ vào Quân đội, có 1.180 thanh niên ở độ tuổi từ 18-21 (chiếm 84,3%); 1.016 công dân có trình độ văn hóa lớp 10 trở lên; 180 công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp; 75 đảng viên.

Đối với 290 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, có 233 người tốt nghiệp THPT, 57 người tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp; 11 đảng viên. 100% tân binh đều bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, có sức khỏe loại 1 và loại 2 theo quy định.

Theo kế hoạch, công dân Hà Tĩnh năm nay được biên chế về các đơn vị: Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và 6 đơn vị thuộc Quân khu 4 gồm: Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Sư đoàn 341, Trường Quân sự Quân khu 4, Lữ đoàn 206, Trung đoàn 841, cùng các đơn vị thuộc Bộ Công an. Những bước chân rắn rỏi của các tân binh trong ngày hội tòng quân đã thể hiện rõ tinh thần xung kích, sẵn sàng cống hiến của tuổi trẻ Hà Tĩnh đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.