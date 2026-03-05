T.Ư Đoàn phối hợp Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam khám bệnh phát thuốc miễn phí cho người dân ở TPHCM

Anh Nguyễn Hữu Tú - Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, T.Ư Đoàn và Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam hỗ trợ khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.200 hộ dân ở khu vực phía Bắc TPHCM. "Chương trình chăm sóc sức khỏe, khám và sàng lọc hoàn toàn miễn phí cho người dân. Trong quá trình thăm khám, nếu phát hiện trường hợp bệnh nặng, chúng tôi sẽ giới thiệu cho người dân được tham gia, tiếp cận với những chương trình điều trị tốt nhất" - anh Tú chia sẻ.