T.Ư Đoàn phối hợp Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam khám bệnh phát thuốc miễn phí cho người dân ở TPHCM

Hương Chi

TPO - Chiều 5/3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (T.Ư Đoàn) phối hợp Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại xã Phước Thành (TPHCM).

bd-6.jpg
Nằm trong chuỗi các hoạt động của Tháng Thanh niên 2026, T.Ư Đoàn﻿ triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng đến thanh niên, thiếu nhi cả nước như khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; xây dựng, trao tặng các công trình thanh niên﻿, thiếu nhi.
bd-3.jpg
Các hoạt động trọng tâm và cao điểm của Tháng Thanh niên﻿ 2026 là tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 để đoàn viên thanh niên nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.
bd-1.jpg
Tại xã Phước Thành (TPHCM﻿), hơn 300 người dân phấn khởi được các y bác sĩ tận tụy khám bệnh, tư vấn điều trị và phòng ngừa bệnh tật, chăm sóc sức khỏe.
bd-2.jpg
Chia sẻ với phóng viên, một số người dân địa phương cho biết, bản thân bị bệnh nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại ngại đường xa nên chưa tới bệnh viện thăm khám, điều trị﻿. Khi nghe tin có bác sĩ về khám, phát thuốc miễn phí﻿, người dân rất vui mừng.
bd-5.jpg
Ngoài khám, nhận thuốc miễn phí, người dân còn được tặng quà từ ban tổ chức.
bd-4.jpg
Người dân vui mừng khi được nhận quà từ chương trình.
bd.jpg
Chị Nguyễn Thị Kim Hồng - Bí thư Đoàn xã Phước Thành cho biết, thanh niên địa phương chủ yếu làm nông nghiệp. Nhờ áp dụng kỹ thuật công nghệ, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao nên đã đem lại đời sống ổn định cho đoàn viên, thanh niên.

Anh Nguyễn Hữu Tú - Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, T.Ư Đoàn và Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam hỗ trợ khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.200 hộ dân ở khu vực phía Bắc TPHCM. "Chương trình chăm sóc sức khỏe, khám và sàng lọc hoàn toàn miễn phí cho người dân. Trong quá trình thăm khám, nếu phát hiện trường hợp bệnh nặng, chúng tôi sẽ giới thiệu cho người dân được tham gia, tiếp cận với những chương trình điều trị tốt nhất" - anh Tú chia sẻ.

bd-0.jpg
Hương Chi
#T.Ư Đoàn #Khám bệnh #Miễn phí #TPHCM #Hội thầy thuốc #Tháng Thanh niên 2026 #bầu cử #đại biểu Quốc hội #Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam #cấp phát thuốc miễn phí

