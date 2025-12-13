Phòng khám đặc biệt trên phố đi bộ Trần Nhân Tông

TPO - Diễn ra ở không gian phố đi bộ, chương trình “Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe 2025” dành hơn 3.000 suất khám sức khỏe miễn phí, tập trung vào nhóm lao động phổ thông, người có hoàn cảnh khó khăn trong độ tuổi 25 đến 45 - những người thường ít có điều kiện và thói quen khám định kỳ.

Ngày 13/12, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) diễn ra chương trình “Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe 2025” với nhiều hoạt động khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe miễn phí dành cho đông đảo người dân.

Dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Đông đảo người dân tham gia khám, sàng lọc sức khỏe tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình, người dân được tầm soát vi khuẩn HP – yếu tố nguy cơ hàng đầu gây các bệnh lý dạ dày; sàng lọc ung thư đường tiêu hóa đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường.

Nhiều hạng mục khám và cận lâm sàng khác như khám nội tổng quát, khám chuyên khoa, siêu âm bụng tổng quát, điện tim, X-quang phổi, xét nghiệm đường huyết, mỡ máu, axit uric cũng được đội ngũ thầy thuốc trẻ hỗ trợ người dân.

Cũng trong chương trình diễn ra chuỗi hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe tại các trung tâm thương mại lớn, tăng cường quảng bá việc sử dụng AI y tế cho sàng lọc ban đầu; các sáng kiến khuyến khích thói quen ăn uống an toàn, góp phần xây dựng một cộng đồng chủ động – bền bỉ – khỏe mạnh vì tương lai phát triển của đất nước.

Anh Nguyễn Hữu Tú phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Hữu Tú – Phó Chủ tịch thường trực Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam cho biết, nhiều bệnh lý mạn tính và ung thư đang có xu hướng trẻ hóa, việc chăm sóc sức khỏe chủ động, nhất là đối với lực lượng lao động chính của xã hội vô cùng cấp thiết. Việc sàng lọc sớm, phát hiện sớm được xem là giải pháp then chốt nhằm giảm tỷ lệ bệnh nặng, tử vong, đồng thời giảm áp lực cho hệ thống y tế tuyến trên.

Anh Tú nhấn mạnh, chương trình "Sống khỏe mỗi ngày" không dừng lại là ngày hội khám bệnh, sàng lọc sức khỏe, còn hướng đến góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của người dân, thúc đẩy ý thức khám sức khỏe định kỳ hàng năm và điều chỉnh lối sống lành mạnh. Đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ sàng lọc, đánh giá nguy cơ bệnh tật, chăm sóc sức khỏe.

Nhiều nguồn lực, quà tặng được trao trong chương trình.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 100 triệu đồng ủng hộ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do lũ lụt.

Chương trình cũng trao tặng Thành Đoàn Hà Nội 1.000 suất thuốc và vật tư y tế, cùng 31,4 triệu đồng trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tình nguyện cho thanh niên và người dân.

Ngoài ra, 20 phần quà đã được trao tận tay cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của doanhnghiệp và đội ngũ thầy thuốc trẻ.