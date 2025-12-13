Phòng khám đặc biệt trên phố đi bộ Trần Nhân Tông

Ngày 13/12, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) diễn ra chương trình “Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe 2025” với nhiều hoạt động khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe miễn phí dành cho đông đảo người dân.
Dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam.
Tại chương trình, người dân được tầm soát vi khuẩn HP – yếu tố nguy cơ hàng đầu gây các bệnh lý dạ dày; sàng lọc ung thư đường tiêu hóa đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường.
Nhiều hạng mục khám và cận lâm sàng khác như khám nội tổng quát, khám chuyên khoa, siêu âm bụng tổng quát, điện tim, X-quang phổi, xét nghiệm đường huyết, mỡ máu, axit uric cũng được đội ngũ thầy thuốc trẻ hỗ trợ người dân.
Cũng trong chương trình diễn ra chuỗi hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe tại các trung tâm thương mại lớn, tăng cường quảng bá việc sử dụng AI y tế cho sàng lọc ban đầu; các sáng kiến khuyến khích thói quen ăn uống an toàn, góp phần xây dựng một cộng đồng chủ động – bền bỉ – khỏe mạnh vì tương lai phát triển của đất nước.
Anh Nguyễn Hữu Tú – Phó Chủ tịch thường trực Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam cho biết, nhiều bệnh lý mạn tính và ung thư đang có xu hướng trẻ hóa, việc chăm sóc sức khỏe chủ động, nhất là đối với lực lượng lao động chính của xã hội vô cùng cấp thiết. Việc sàng lọc sớm, phát hiện sớm được xem là giải pháp then chốt nhằm giảm tỷ lệ bệnh nặng, tử vong, đồng thời giảm áp lực cho hệ thống y tế tuyến trên.
Anh Tú nhấn mạnh, chương trình "Sống khỏe mỗi ngày" không dừng lại là ngày hội khám bệnh, sàng lọc sức khỏe, còn hướng đến góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của người dân, thúc đẩy ý thức khám sức khỏe định kỳ hàng năm và điều chỉnh lối sống lành mạnh. Đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ sàng lọc, đánh giá nguy cơ bệnh tật, chăm sóc sức khỏe.
Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 100 triệu đồng ủng hộ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do lũ lụt.
Chương trình cũng trao tặng Thành Đoàn Hà Nội 1.000 suất thuốc và vật tư y tế, cùng 31,4 triệu đồng trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tình nguyện cho thanh niên và người dân.
Ngoài ra, 20 phần quà đã được trao tận tay cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của doanhnghiệp và đội ngũ thầy thuốc trẻ.
Chương trình “Sống khỏe mỗi ngày - Vì một Việt Nam thật khoẻ 2025” do Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam với các bệnh viện tuyến Trung ương và địa phương triển khai, với đối tác đồng hành công ty Manulife Việt Nam.
Đây là hoạt động cộng đồng thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Trước đó, chương trình đã diễn ra tại Hải Phòng và Thanh Hoá. Sau Hà Nội, chương trình sẽ tiếp tục đến với TP. Hồ Chí Minh, mang đến hơn 3.000 suất khám sức khỏe miễn phí cho người dân.