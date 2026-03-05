Xe chở công nhân cháy dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe ô tô chở công nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 14 phút ngày 5/3, chiếc ô tô chở công nhân 40 chỗ giường nằm nhãn hiệu Hyundai, biển kiểm soát 98G-004.06, đang lưu thông trên quốc lộ 37, đoạn qua Tổ dân phố Vân Cốc 3, phường Nếnh, gần cổng 1 Khu công nghiệp Vân Trung, thì bất ngờ bốc cháy.

Chủ phương tiện được xác định là Ong Thế Hà (SN 1975, trú phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh). Thời điểm xảy ra vụ việc, xe do Lăng Văn Hà (SN 1991, trú xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu công nghiệp Đình Trám đã nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa.

Khi lực lượng chức năng có mặt, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ chiếc xe, khói đen bốc cao hàng chục mét. Lực lượng chữa cháy lập tức tổ chức phun nước khống chế đám cháy, đồng thời đảm bảo an toàn khu vực xung quanh.

Đến khoảng 14 giờ 35 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc xe bị thiêu rụi nghiêm trọng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.