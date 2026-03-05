Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thượng tướng Lê Tấn Tới: Phát huy trách nhiệm đại biểu dân cử, luôn lắng nghe ý kiến cử tri

Tường Minh - Hữu Huy
TPO - Trước cử tri tỉnh Tây Ninh, Thượng tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra, đồng thời phát huy vai trò và trách nhiệm của người đại biểu dân cử, góp phần chuyển tải đầy đủ tiếng nói của nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Ngày 5/3, tại xã Thủ Thừa, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031), thuộc đơn vị bầu cử số 1.

Tại hội nghị, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên lần lượt được công bố. Sau đó, các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.

1.jpg
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến các điểm cầu xã Mỹ Thạnh và Tân Long để cử tri thuận tiện theo dõi, đóng góp ý kiến.

Nội dung các chương trình tập trung vào những định hướng, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, các ứng cử viên bày tỏ niềm vinh dự khi được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và cam kết nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến cử tri.

Trong không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở, cử tri các xã Thủ Thừa, Mỹ Thạnh, Tân Long cũng nêu nhiều kiến nghị gắn với thực tiễn địa phương. Trong đó, nhiều ý kiến đề xuất cần sớm quan tâm nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông quan trọng như quốc lộ N2, quốc lộ 62 và các tuyến tỉnh lộ chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị các đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ tới quan tâm hơn đến việc ổn định giá cả thị trường, đặc biệt là giá đất tại các dự án trên địa bàn tỉnh và các địa phương. Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn ma túy, giáo dục và ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường cũng được cử tri đề cập, với mong muốn sớm có những giải pháp hiệu quả nhằm bảo đảm môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân.

5.jpg
Cử tri Bùi Mạnh Quyết (tỉnh Tây Ninh) nêu ý kiến.

Tại chương trình, ông Bùi Mạnh Quyết (cử tri tỉnh Tây Ninh) bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội cần thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, đặc biệt là những vấn đề bức xúc, thiết thực trong đời sống.

3.jpg
Thượng tướng Lê Tấn Tới phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Thượng tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, thay mặt các ứng cử viên, trân trọng tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri. Ông khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa mới, bản thân sẽ nỗ lực thực hiện nghiêm túc chương trình hành động đã đề ra; đồng thời phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Lê Tấn Tới cũng nhấn mạnh sẽ tích cực phản ánh những ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan chức năng có thẩm quyền, góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề thực tiễn đặt ra, đáp ứng mong mỏi của cử tri.

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031), thuộc đơn vị bầu cử số 1 - tỉnh Tây Ninh gồm: Thượng tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an (biệt phái); ông Trần Hữu Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh; ông Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội; bà Phan Thị Mỹ Linh - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã Bến Cầu; và ông Nguyễn Đình Xuân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh.

Tường Minh - Hữu Huy
