Thủ tướng yêu cầu thích ứng với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ

Luân Dũng
TPO - Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng từ 10%, đảm bảo các cân đối lớn; đồng thời, phải thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ, lúng túng.

Chiều 5/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa.

Tại cuộc họp, Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành đánh giá, tình hình khu vực, thế giới đang chuyển biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, nhất là những vấn đề liên quan đến bất ổn chính trị, xung đột giữa các quốc gia và sự thay đổi chính sách của các nước lớn.

53ttgtt2.jpg
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong khi đó, Việt Nam vẫn là nước đang phát triển, có nền kinh tế đang chuyển đổi, độ mở cao. Vì vậy, những tác động, diễn biến từ bên ngoài sẽ gây đứt gãy các chuỗi cung ứng; giá vận tải, chi phí logistics tăng; năng lượng gặp khó khăn khiến chi phí sản xuất tăng cao, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, sinh kế của người dân.

Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải nắm chắc tình hình, bình tĩnh, kiên trì, kiên định đường lối, các nguyên tắc lớn; không bi quan, hoang mang, lo sợ nhưng cũng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với mọi diễn biến tình hình;

Các bộ, ngành cần đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi nhằm phát huy hết những lợi thế cạnh tranh, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội của đất nước và hạn chế tối đa những điểm tiêu cực tác động đến nền kinh tế.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng từ 10%, đảm bảo các cân đối lớn; kiểm soát nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài trong giới hạn cho phép. Đồng thời, phải thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ, lúng túng và chủ động ứng phó với tình hình.

Khẩn trương thành lập sàn giao dịch vàng

Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, kịp thời, tích cực, linh hoạt, hiệu quả, thích ứng an toàn, phù hợp với tình hình thực tế trong các vấn đề như lãi suất, tỉ giá, dự trữ ngoại hối, tăng trưởng tín dụng...

Người đứng đầu Chính phủ đồng thời cũng lưu ý, khẩn trương thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng; thúc đẩy giải ngân các gói tín dụng ưu đãi cho nhà ở xã hội và các lĩnh vực khác.

53ttctt.jpg
Lãnh đạo các bộ, ngành dự cuộc họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Với Bộ Tài chính, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm trong các vấn đề như thu, chi ngân sách; thúc đẩy đầu tư công, tập trung vào các dự án hạ tầng trọng điểm; miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí; phát triển trung tâm tài chính quốc tế…

Thủ tướng nhấn mạnh, phải chuyển trạng thái từ phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn tín dụng cho phát triển sang huy động, đa dạng hóa các nguồn vốn hợp pháp khác. Hai chính sách tiền tệ và tài khóa phải hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo nhiều giải pháp quan trọng khác như: Tiếp tục tái cơ cấu năng lượng theo hướng xanh, bền vững, khẩn trương ban hành Chỉ thị về tiết kiệm năng lượng gắn với chuyển đổi xanh. Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững...

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, với nguyên tắc "linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, an toàn trong sử dụng các công cụ và kiên trì, kiên định với các mục tiêu đã đề ra".

Luân Dũng
