Cựu Phó chánh tòa TAND TP. Huế bị khai trừ Đảng

Ngọc Văn
TPO - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Thái Thị Hồng Vân - Phó chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP. Huế, do vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng và pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngày 5/3, theo nguồn tin từ Thành ủy Huế, tại kỳ họp thứ 7 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế, qua xem xét kỷ luật một số đảng viên vi phạm, đơn vị này đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Thái Thị Hồng Vân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TAND Huế, Phó Bí thư Chi bộ Tòa Dân sự - Tòa Hành chính, Phó Chánh tòa Tòa Dân sự, TAND TP. Huế.

ba-thai-hong-van.jpg
Bà Thái Thị Hồng Vân thời điểm được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Tòa dân sự, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) vào ngày 17/2/2021. Ảnh TAND TP. Huế

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế xác định, trong quá trình công tác, bà Vân đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.
Những vi phạm này trái với quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm giảm sút uy tín của cá nhân và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Trước đó, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố bị can đối với bà Thái Thị Hồng Vân về hành vi nhận hối lộ.

Liên quan vụ việc, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Xuân Phú - Phó trưởng Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội thuộc Viện KSND TP. Huế, cùng về hành vi nhận hối lộ.

Những cựu cán bộ nêu trên bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ liên quan đến một vụ án đánh bạc.

Ngọc Văn
