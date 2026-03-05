Bị phạt vì đăng tin sai sự thật về sáp nhập tỉnh thành trên Facebook

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ vừa xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến chủ trương sáp nhập các tỉnh, thành phố, gây hoang mang dư luận.

Ngày 5/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Đ.T.L. (SN 1991, trú tại xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Chị Đ.T.L. (SN 1991, trú tại xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ) tại cơ quan công an. Ảnh: CAT

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 4/3, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook “L.Đ” do chị L. quản trị đăng tải bài viết kèm hình ảnh có nội dung sai sự thật về việc Việt Nam tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố còn 16 đơn vị cấp tỉnh.

Bài viết được đăng tải từ ngày 24/2, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng mạng xã hội, lan truyền rộng rãi và gây hoang mang trong dư luận, tiềm ẩn nguy cơ làm phức tạp tình hình trên không gian mạng.

Làm việc với cơ quan công an, chị L. thừa nhận là người đăng tải thông tin nêu trên. Sau khi được tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật, chị L. nhận thức được hành vi đăng tải thông tin thất thiệt là vi phạm pháp luật. Người này đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP), Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Phú Thọ đã xử phạt chị L. 7,5 triệu đồng.

Nội dung đăng tải không đúng sự thật. Ảnh: CAT

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok xuất hiện nhiều thông tin không chính thống liên quan đến việc sáp nhập một số tỉnh, thành phố, gây hoang mang trong dư luận.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 4/3/2026, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trong thời gian tới. Những thông tin lan truyền trên mạng về việc hợp nhất 34 tỉnh, thành xuống còn 16 đơn vị là không chính xác.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; không lan truyền các nội dung chưa được kiểm chứng nhằm tránh vi phạm pháp luật.