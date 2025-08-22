Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Vợ Đại úy Lê Đình Công khẳng định gia đình không kêu gọi ủng hộ, quyên góp

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vợ Đại úy lê Đình Công cho biết, gia đình chị không kêu gọi quyên góp hay ủng hộ những gì liên quan đến vật chất. Tuy nhiên, có nhiều đối tượng xấu dùng tài khoản ảo tung tin sai sự thật, giả danh kêu gọi ủng hộ vật chất cho chồng chị.

cahn.jpg
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội thăm hỏi động viên Đại úy Công và gia đình.

Liên quan đến vụ việc Đại úy Lê Đình Công bị hai đối tượng đi xe máy “thông chốt” tông trúng khi đang làm nhiệm vụ, chị Trịnh Thị Loan (vợ Đại úy Công) cho biết, hiện Đại úy Công đã qua cơn nguy kịch, được các bác sĩ theo dõi và gia đình ở bên chăm sóc tích cực.

Chị Loan gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã hỏi thăm, động viên, quan tâm đến Đại úy Công và gia đình.

“Tôi vô cùng xúc động và trân trọng tình cảm của mọi người dành cho gia đình trong lúc này” - chị Loan chia sẻ.

Theo chị Loan chia sẻ, hiện có nhiều đối tượng xấu dùng tài khoản ảo tung tin sai sự thật, giả danh kêu gọi ủng hộ vật chất cho chồng chị.

Tuy nhiên, gia đình chị không kêu gọi quyên góp hay ủng hộ những gì liên quan đến vật chất và chỉ đón nhận tình cảm từ mọi người, đó là niềm động viên lớn lao đối với gia đình tôi lúc này.

hien-truong-1.jpg
Xe máy của hai đối tượng tông trúng barie.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam (SN 2007, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy, chở theo Nguyễn Văn Quân (SN 2007, trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội) di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. ‎

Thời điểm này, các lực lượng Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân; tổ công tác của Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng.

Tuy nhiên đối tượng cầm lái không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại uý Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động CATP) làm Đại úy Công và 2 đối tượng ngã văng ra đường. Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng và đưa Đại úy Công cùng 2 đối tượng vào bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu xác định Đại úy Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái và có thể nói chuyện nhẹ nhàng.

Cơ quan Công an xác định hành vi của các đối tượng là hết sức manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ của cán bộ Công an đang thực thi nhiệm vụ, diễn ra trong thời điểm nhân dân cả nước đang hướng về kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 – sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Đại úy Công và các lực lượng CATP đã thể hiện tinh thần quyết liệt, dũng cảm trong ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm.

Thanh Hà
