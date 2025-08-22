Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bị chèn ép trong công việc, 4 đối tượng rủ nhau cướp xe máy trả thù

TPO - Nhóm 4 đối tượng rủ nhau chặn đường cướp xe máy của người đàn ông tại đường Giải Phóng (Hà Nội) vì bị chèn ép trong công việc.

cuop-xe-may.jpg
Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh CACC

Ngày 22/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Kim Liên vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội bắt giữ 4 đối tượng có hành vi cướp xe máy trên đường Giải Phóng.

Trước đó, ngày 15/8, Công an phường Kim Liên tiếp nhận đơn trình báo của anh V. (SN 1999, trú tại Sóc Trăng) về việc khoảng 23h35 ngày 14/8, anh V. điều khiển xe máy chở bạn ngồi sau thì bị 4 thanh niên chặn xe, dùng tuýp sắt đánh, cướp xe máy tại trước số 18 Giải Phóng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Kim Liên đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng.

Đến ngày 18/8, cơ quan Công an đã bắt giữ được 4 đối tượng gây án gồm L.H.N. (SN 2011), L.N.A. (SN 2010), P.H.V. (SN 2009), cùng trú tại Đồng Nai và K.T.Đ.P. (SN 2010, trú tại Giảng Võ, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do bị anh V. chèn ép trong công việc nên rủ nhau chặn đánh, cướp xe máy để trả thù.

