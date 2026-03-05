Bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp để kiến tạo tương lai

TPO - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang đến gần. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, mà còn là thời khắc để nhân dân lựa chọn những người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, khát vọng và tầm nhìn phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Trách nhiệm chạm tới danh dự

Trao đổi với Tiền Phong, Nhà báo, TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, cho rằng việc ứng cử đại biểu dân cử, trước hết là một trách nhiệm lớn lao trước nhân dân và đất nước. Theo ông, danh dự của người đại biểu chỉ được khẳng định khi trách nhiệm ấy được thực hiện đến mức cao nhất, với tinh thần phụng sự và hiệu quả thực chất.

Quan điểm này cũng được ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội khóa XII và XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, chia sẻ khi nói về tiêu chuẩn của một người đại biểu dân cử.

Nhà báo Nhị Lê, ĐBQH khóa XII, XIII Lê Như Tiến và TS. Phạm Huy Hiệu (từ trái qua phải). Ảnh: Trọng Quân

Theo ông, một đại biểu Quốc hội xứng đáng phải hội tụ “Tâm – Tầm – Trách nhiệm”. Quan trọng nhất là phải thực sự đại diện cho tiếng nói của nhân dân, gắn bó “máu thịt” với cử tri, lắng nghe những vấn đề của đời sống và đưa những tâm tư, nguyện vọng đó vào nghị trường để tìm lời giải bằng chính sách.

Bởi lẽ, theo ông, giá trị lớn nhất của người đại biểu không nằm ở vị trí, mà nằm ở khả năng biến tiếng nói của nhân dân thành quyết sách của quốc gia.

Kỳ vọng vào “dòng máu trẻ” và trí tuệ mới

Một điểm đáng chú ý của cuộc bầu cử lần này là sự tham gia ngày càng nhiều của các ứng cử viên trẻ.

Thống kê cho thấy, có trên 21% người ứng cử dưới 40 tuổi, trong số đó hơn 68 người có trình độ từ thạc sĩ trở lên. Đây được xem là nguồn lực trí tuệ mới, được đào tạo bài bản, có tư duy hiện đại và khả năng thích ứng với những thách thức phát triển ngày càng phức tạp.

Dưới góc nhìn của một trí thức trẻ, TS. Phạm Huy Hiệu – Giảng viên, Nhà khoa học kiêm Phó Giám đốc Văn Phòng Quản lý nghiên cứu và Đổi mới, Trường Đại học VinUni, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024, bày tỏ kỳ vọng Quốc hội khóa XVI sẽ thực sự trở thành “trung tâm thiết kế thể chế” cho sự phát triển dài hạn của đất nước.

TS. Phạm Huy Hiệu – Giảng viên, Nhà khoa học kiêm Phó Giám đốc Văn Phòng quản lý nghiên cứu và Đổi mới, Trường Đại học VinUni. Ảnh: Trọng Quân

Theo ông, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và khó lường, mỗi quyết sách cần được đặt trên nền tảng khoa học, dữ liệu và tầm nhìn chiến lược dài hạn.

“Mỗi quyết định cần dựa trên khoa học, trên dữ liệu và tầm nhìn dài hạn để bảo đảm quỹ đạo phát triển đúng đắn của đất nước”, TS. Phạm Huy Hiệu nhấn mạnh.

Đặc biệt, trong thế giới nhiều bất định, người đại biểu không chỉ cần bản lĩnh chính trị, mà còn phải có năng lực học thuật, tư duy phản biện và khả năng tiếp cận tri thức mới, để những quyết định đưa ra vừa bám sát thực tiễn vừa có giá trị lâu dài.

Lá phiếu của tương lai

Theo T.S Phạm Huy Hiệu, lá phiếu không chỉ là quyền hiến định mà chính là tương lai của đất nước, bởi thông qua đó, cử tri lựa chọn những người sẽ tham gia hoạch định chính sách và định hình con đường phát triển quốc gia. Tuy nhiên, để lá phiếu thực sự có giá trị, theo ông, cử tri cần lựa chọn trên cơ sở thông tin đầy đủ và sự cân nhắc trách nhiệm.

TPHCM tổ chức bầu cử sớm cho các cử tri đang thực hiện nhiệm vụ trên Tàu CSB 6008.

Đề cập đến vấn đề đặc biệt quan trọng này, ông Lê Như Tiến khuyến nghị, cử tri cần tìm hiểu kỹ chương trình hành động, năng lực và quá trình công tác của các ứng cử viên thông qua nhiều kênh: các bảng niêm yết chính thức, phương tiện thông tin đại chúng và các cuộc tiếp xúc cử tri.

Theo ông, đây là cơ hội để cử tri “tận nghe, tận thấy”, đánh giá xem những cam kết của ứng cử viên có thực sự gắn với lợi ích của nhân dân và có khả năng được thực hiện trong suốt nhiệm kỳ hay không.

Trong khi đó, TS. Nhị Lê lưu ý, tương lai phát triển của đất nước trong hai thập niên tới phụ thuộc rất lớn vào thập niên trước mắt, khi lợi thế dân số trẻ của Việt Nam vẫn còn mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để gánh vác trọng trách quốc gia chính là biểu hiện của một “nét văn hóa trách nhiệm” của mỗi cử tri.

Cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 15/3 tới sẽ là ngày hội của toàn dân, nơi mỗi lá phiếu được trao đi không chỉ là sự lựa chọn cá nhân, mà còn là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của nhân dân vào tương lai đất nước.

Người ứng cử mang theo trách nhiệm đại diện; cử tri mang theo quyền lựa chọn. Khi cả hai cùng ý thức đầy đủ vai trò của mình, mỗi lá phiếu sẽ trở thành một quyết định có ý nghĩa đối với vận mệnh quốc gia.