Xã hội

Google News

Thôn nằm biệt lập giữa núi rừng ở Gia Lai sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm

Trương Định
TPO - Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý cho phép tỉnh Gia Lai có 1 khu vực tổ chức bỏ phiếu sớm tại thôn O2, xã Vĩnh Sơn vào ngày thứ Bảy ngày 14/3 (sớm hơn 1 ngày so với thời gian bầu cử quy định là ngày 15/3).

Ngày 5/3, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cho biết: Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đồng ý cho phép tỉnh có 1 khu vực tổ chức bỏ phiếu sớm tại thôn O2, xã Vĩnh Sơn vào ngày thứ Bảy 14/3 (sớm hơn 1 ngày so với thời gian bầu cử quy định là ngày 15/3).

Liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cho hay: Đến nay các nhiệm vụ, công việc liên quan đến công tác bầu cử đều được thực hiện đúng quy định của pháp luật, chặt chẽ, đúng tiến độ quy định.

Công tác rà soát, niêm yết danh sách cử tri đã hoàn thành đúng quy định của Luật Bầu cử, tạo điều kiện để cử tri kiểm tra, giám sát, phát hiện và kiến nghị kịp thời các sai sót. Các xã, phường rà soát kỹ lưỡng địa điểm bỏ phiếu tại nhà văn hóa, trung tâm văn hóa - thể thao, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, trụ sở cơ quan, đơn vị.

Tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử ĐBQH khóa XVI tại 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu; 138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại 18 đơn vị bầu cử để bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; cấp xã có 5.148 người ứng cử để bầu 2.977 đại biểu HĐND.

tp-c_z7588204854396-65683fd1ce0c7085e0b85f6e812d16ac.jpg
Thôn O2 nằm lọt thỏm giữa núi rừng.

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Sơn cho biết, toàn thôn O2 có 132 cử tri, hiện công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã cơ bản hoàn thành. Thôn O2 là địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai, với 42 hộ dân hầu hết là người đồng bào dân tộc Bana. Thôn này nằm lọt thỏm giữa vùng núi rừng rộng lớn, gần như biệt lập với bên ngoài.

tp-d6-3273-9632.jpg
Sự trắc trở về giao thông khiến cho những chuyến tình nguyện đến với người dân thôn O2 càng thêm ý nghĩa.
Trương Định
#Gia Lai #bầu cử sớm #làng biệt lập #ngày hội #bỏ phiếu #thôn O2 #xã Vĩnh Sơn

