Bộ Công an đề xuất cho phạm nhân gọi video miễn phí với người thân

TPO - Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân, trong đó đáng chú ý là đề xuất cho phép phạm nhân được gọi video miễn phí với thân nhân một lần/tháng.

Đề xuất cho phạm nhân gọi video miễn phí với người thân

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân do Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng xây dựng, dự kiến trình Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành trong tháng 5-2026. Văn bản này sẽ có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 14/2020/TT-BCA hiện hành.

Theo dự thảo, phạm nhân được phép liên lạc với người thân thích bằng hình ảnh và âm thanh (video call) thông qua hệ thống thông tin chuyên dùng do Bộ Công an quản lý.

Ảnh minh họa.

Việc kết nối được thực hiện thông qua hệ thống do cơ sở giam giữ thiết lập, quản lý và kiểm soát, kết nối qua Internet đến thiết bị đầu cuối của thân nhân. Phạm nhân được thực hiện hình thức liên lạc này không quá 1 lần trong 1 tháng, thời lượng mỗi cuộc không quá 10 phút và được thực hiện miễn phí.

Quá trình liên lạc phải được Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định, tổ chức và giám sát. Trong trường hợp cần thiết để bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn của cơ sở giam giữ, việc liên lạc có thể bị tạm dừng hoặc không được thực hiện theo quyết định của người có thẩm quyền.

Dự thảo cũng quy định phạm nhân không được tự do sử dụng Internet hoặc sử dụng các ứng dụng, nền tảng liên lạc khác ngoài hệ thống do Bộ Công an quản lý.

Để thực hiện việc liên lạc, người thân của phạm nhân phải đăng ký trực tuyến thông qua hệ thống thông tin chuyên dùng, khai báo đầy đủ thông tin cá nhân, mối quan hệ với phạm nhân và thời gian dự kiến liên lạc.

Cơ sở giam giữ sẽ kiểm tra, xác nhận các điều kiện trước khi cho phép thực hiện cuộc gọi.

Chỉ khi hình ảnh và âm thanh của người thân được ghi nhận trực tiếp trong quá trình liên lạc và trùng khớp với thông tin định danh đã đăng ký, việc trao đổi mới được phép tiến hành. Trong quá trình liên lạc, phạm nhân phải thực hiện đúng thông tin đã đăng ký, bao gồm người liên lạc và nội dung trao đổi được ghi nhận trong quá trình quản lý.

Ngôn ngữ sử dụng trong liên lạc là tiếng Việt, trừ trường hợp phạm nhân không có khả năng sử dụng tiếng Việt và được cơ sở giam giữ xem xét cho phép dùng ngôn ngữ khác với điều kiện có cán bộ giám sát.

Cán bộ được giao nhiệm vụ giám sát phải ghi chép, cập nhật thông tin vào sổ theo dõi, bao gồm việc tổ chức cho phạm nhân liên lạc bằng điện thoại hoặc bằng hình thức kết nối hình ảnh, âm thanh.

Một số trường hợp không được gọi video

Dự thảo quy định phạm nhân đang bị điều tra, truy tố hoặc xét xử về hành vi phạm tội khác sẽ không được liên lạc bằng điện thoại hoặc gọi video với người thân thích.

Cơ sở giam giữ có trách nhiệm thông báo cho phạm nhân và thân nhân của họ biết về việc hạn chế này để thực hiện.

Đối với phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy và bị bố trí giam giữ riêng, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, Thủ trưởng cơ sở giam giữ có thể hạn chế việc liên lạc bằng điện thoại hoặc video call, nhưng không quá 3 tháng. Việc hạn chế này cũng phải được thông báo cho phạm nhân và thân nhân.

Dự thảo cũng bổ sung cơ chế khuyến khích đối với phạm nhân chấp hành tốt nội quy.

Theo đó, phạm nhân được khen thưởng bằng hình thức “tăng số lần được liên lạc với người thân thích” sẽ được liên lạc thêm 1 lần trong tháng, với thời lượng không quá 10 phút mỗi lần.

Ngoài ra, trong trường hợp cấp bách, căn cứ vào đơn trình bày của phạm nhân, quản giáo phụ trách có thể đề xuất Thủ trưởng cơ sở giam giữ xem xét cho phạm nhân liên lạc với thân nhân bằng hình thức phù hợp, với thời lượng không quá 10 phút và vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý, giám sát.

Theo quy định tại Thông tư 14/2020/TT-BCA hiện hành, phạm nhân được phép liên lạc điện thoại với thân nhân nhưng phải tự chi trả cước phí theo mức giá của cơ quan bưu chính, viễn thông. Dự thảo Thông tư mới giữ nguyên quy định này, đồng thời bổ sung hình thức liên lạc có hình ảnh và âm thanh giữa phạm nhân và người thân.

Việc bổ sung video call được kỳ vọng sẽ mở rộng thêm kênh kết nối gia đình, góp phần hỗ trợ phạm nhân ổn định tâm lý và tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình chấp hành án, cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng.