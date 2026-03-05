Giám đốc công ty sản xuất thực phẩm giả bị khởi tố thêm tội danh

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa thông tin, đơn vị đã khởi tố bổ sung tội danh “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV (gọi tắt là Công ty HKV) trong các năm 2024 và 2025.

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung bị can Nguyễn Thị Thanh Hiên, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty HKV, về tội “Trốn thuế” theo điểm b khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty HKV và các đơn vị liên quan. Khi đó, Nguyễn Thị Thanh Hiên bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm” theo khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai công bố quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Hiên. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng xác định ngoài hành vi “Buôn bán hàng cấm”, với vai trò Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty HKV, bị can Nguyễn Thị Thanh Hiên còn có hành vi không xuất hóa đơn khi bán hàng, không kê khai thuế đối với số tiền 4.852.157.000 đồng thu từ hoạt động kinh doanh sản phẩm của công ty nhằm mục đích trốn thuế.

Theo cơ quan điều tra, hành vi trên gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, số tiền thuế giá trị gia tăng hưởng lợi bất chính là 349.040.187 đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Thanh Hiên và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.