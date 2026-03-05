Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Giám đốc công ty sản xuất thực phẩm giả bị khởi tố thêm tội danh

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa thông tin, đơn vị đã khởi tố bổ sung tội danh “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV (gọi tắt là Công ty HKV) trong các năm 2024 và 2025.

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung bị can Nguyễn Thị Thanh Hiên, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty HKV, về tội “Trốn thuế” theo điểm b khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty HKV và các đơn vị liên quan. Khi đó, Nguyễn Thị Thanh Hiên bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm” theo khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

27961.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai công bố quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Hiên. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng xác định ngoài hành vi “Buôn bán hàng cấm”, với vai trò Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty HKV, bị can Nguyễn Thị Thanh Hiên còn có hành vi không xuất hóa đơn khi bán hàng, không kê khai thuế đối với số tiền 4.852.157.000 đồng thu từ hoạt động kinh doanh sản phẩm của công ty nhằm mục đích trốn thuế.

Theo cơ quan điều tra, hành vi trên gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, số tiền thuế giá trị gia tăng hưởng lợi bất chính là 349.040.187 đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Thanh Hiên và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành Đạt
#Khởi tố vụ án trốn thuế #Hành vi buôn bán hàng cấm #Hành vi không xuất hóa đơn #Trốn thuế và thiệt hại ngân sách #Vai trò Giám đốc Công ty HKV #Điều tra mở rộng vụ án #Xử lý hành vi phạm pháp luật

Xem thêm

Cùng chuyên mục