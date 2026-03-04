Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Xe tải cẩu cây vướng dây điện, tài xế tử vong

Thanh Hà
TPO - Trong quá trình di chuyển cây tại khu vực rừng cây ở xã Hòa Lạc (Hà Nội), xe tải cẩu vướng vào dây điện khiến tài xế tử vong và gây cháy phương tiện.

f1.jpg
Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 9h ngày 4/3, tại khu vực rừng cây ở xã Hòa Lạc (TP Hà Nội).

Người dân cho biết, họ nghe thấy tiếng nổ phát ra sau đó ngọn lửa bùng lên ở xe tải đang di chuyển cây. Sự việc nhanh chóng được báo cho chính quyền địa phương.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hòa Lạc cùng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng đã đưa 1 nạn nhân tử vong ra ngoài. Người này được xác định là anh B.V.G (SN 1990, trú tại xã Hòa Lạc).

Bước đầu xác định, anh G. điều khiển xe tải cẩu đến khu vực trên để di chuyển cây, rồi vướng vào dây điện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Thanh Hà
