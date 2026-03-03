Mang dao quắm đi giải quyết mâu thuẫn, chém đứt lìa tay nam sinh

TPO - Ngày 3/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã truy xét, làm rõ nhóm thanh thiếu niên đi trên 3 xe máy, mang theo dao quắm, đinh ba… với mục đích tìm nhóm khác để giải quyết mâu thuẫn rồi gây ra vụ chém đứt lìa tay một nam sinh trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 22h20 ngày 1/3, tại tuyến đường Kim Ngọc kéo dài nối cầu Bắc Đầm Vạc thuộc phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ, nhóm đối tượng mang theo hung khí di chuyển qua nhiều tuyến phố để tìm “đối thủ”. Khi đến Tổ dân phố Rừng, các đối tượng chặn xe anh Đào Duy Đạt (SN 2009, trú tại xã Yên Lạc).

Tại đây, Nguyễn Thành Công, sinh năm 2008, trú tại phường Vĩnh Yên dùng tuýp sắt gắn dao quắm chém trúng anh Đạt, khiến nạn nhân bị đứt lìa cánh tay phải, rơi xuống đường. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn, đồng thời vứt hung khí xuống khu vực hồ nước nhằm phi tang.

Hiện trường vụ án

Nhận định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, ngay trong đêm 1/3, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy xét nóng, rà soát hệ thống camera an ninh, khoanh vùng, triệu tập các đối tượng liên quan. Đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi người dân cung cấp thông tin.

Các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội.

Sau 36 giờ truy xét, đến ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập, làm rõ Nguyễn Thành Công (SN 2008), Phạm Hồng Sơn (SN 2010) cùng trú tại phường Vĩnh Yên và nhiều đối tượng liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với các đối tượng.

Sau khi đưa các đối tượng liên quan về cơ quan Công an, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp làm việc với các đối tượng, phụ huynh, người giám hộ của các đối tượng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh làm việc với phụ huynh, người giám hộ của các đối tượng.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trước hành vi manh động, côn đồ, coi thường pháp luật của các đối tượng, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm minh nhằm răn đe, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.