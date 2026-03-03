Nữ quái lừa đảo góp vốn kinh doanh pháo hoa, chiếm đoạt tiền tỷ

TPO - Nguyễn Thu Trà đã đưa ra thông tin gian dối về việc hợp tác đầu tư kinh doanh pháo hoa nhằm lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,5 tỷ đồng của một người phụ nữ. Cơ quan Điều tra hình sự, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã phát thông báo đề nghị ai là bị hại liên quan đến việc góp tiền, hợp tác kinh doanh với Nguyễn Thu Trà liên hệ, phối hợp cung cấp thông tin để giải quyết.

Ngày 3/3, Cơ quan Điều tra hình sự, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết đang giải quyết vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến đối tượng Nguyễn Thu Trà (SN 1983, trú tại phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội).

Nguyễn Thu Trà.

Theo điều tra ban đầu, tháng 8/2025, Trà và bà N. trao đổi, thực hiện đổi tiền lẻ với giá trị 3 tỷ 594 triệu đồng (trong đó 3 tỷ là tiền gốc, còn lại là phí đổi tiền). Sau đó, Trà chuyển khoản trước hơn 2 tỷ đồng, giữ lại 1,5 tỷ đồng và rủ bà N. góp vốn đầu tư mua pháo hoa để kinh doanh.

Trà đưa ra thông tin nếu góp 1,5 tỷ đồng mua 130 thùng pháo sẽ có lợi nhuận 150 triệu đồng và hẹn ngày 13/8/2025 sẽ thanh toán cho bà N. Tin tưởng Trà, bà N. đồng ý góp vốn. Tuy nhiên, số tiền này được Trà chuyển cho nhiều người khác nhau và được xác định là để trả nợ chứ không phải kinh doanh pháo hoa.

Ngày 13/8, đến hẹn thanh toán tiền cho bà N., Trà chỉ chuyển được 150 triệu đồng "lợi nhuận". Do không có tiền trả, Trà tiếp tục hẹn ngày 20/8 sẽ thanh toán. Những ngày sau đó, bà N. nhiều lần đòi tiền nhưng Trà đưa ra nhiều lý do để trốn tránh không trả.

Cơ quan điều tra thông báo ai là bị hại liên quan đến việc góp tiền, hợp tác kinh doanh với Nguyễn Thu Trà liên hệ đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn – điều tra viên thụ lý theo số điện thoại 0929.930.555 để cung cấp thông tin vụ án.