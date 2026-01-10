Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu lĩnh 11 năm tù trong vụ ‘thâu tóm’ đất sân bay Nha Trang

TPO - Sau ba ngày xét xử, sáng 10/1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn mức án 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Hậu (phải) cùng các bị cáo trong vụ án.

Cùng bị tòa tuyên phạt về tội danh trên, bị cáo Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) 8 năm 6 tháng tù; Bị cáo Nguyễn Thị Hằng (chị gái Nguyễn Văn Hậu) 7 năm 6 tháng tù.

Về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) 4 năm tù; Bị cáo Lê Đức Vinh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Đào Công Thiên (nguyên Phó Chủ tịch tỉnh) từ 3 năm 6 tháng tù; Bị cáo Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh) 3 năm 6 tháng tù.

Hai bị cáo Hoàng Viết Quang (nguyên Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng) và Nguyễn Duy Cường (nguyên Thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) cùng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù.

Trước đó, ngày 8/1, nói lời sau cùng tại phiên tòa, các bị cáo cho biết bản thân nhận thức rõ sai phạm, ăn năn hối cải và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Về bồi thường thiệt hại, bị cáo Hậu có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt của bị hại là hơn 7 nghìn tỷ đồng.

Ghi nhận bị cáo Hậu tự nguyện bồi thường 60 tỷ đồng; bị cáo Định bồi thường 9 tỷ đồng; bị cáo Hằng nộp 220 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Trong vụ án, mặc dù chưa được Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp cơ sở nhà đất nhưng các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Lê Đức Vinh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (nguyên Phó Chủ tịch tỉnh), Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh với vai trò là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư đã ký, phê duyệt quy hoạch và triển khai thực hiện đầu tư dự án Khu trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang, ký quyết định công nhận Công ty Phúc Sơn làm chủ đầu tư, và giao đất cho đơn vị này.

Hai bị cáo Hoàng Viết Quang (nguyên Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng), Nguyễn Duy Cường (nguyên Thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) đã có hành vi tham mưu và thực hiện các thủ tục bàn giao 62,89 ha đất sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty Phúc Sơn không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước trong việc quản lý đất quốc phòng.

Từ tháng 12/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận đất từ Bộ Quốc phòng, đồng thời giao cho Công ty Phúc Sơn khi Thủ tướng chưa sắp xếp cơ sở nhà đất, chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất là không đúng quy định của pháp luật.

Sau khi nhận đất, mặc dù chưa bảo đảm thủ tục pháp lý, Công ty Phúc Sơn chưa được phép huy động vốn, các sản phẩm tại dự án chưa được cấp phép chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng nhưng bị cáo Nguyễn Văn Hậu vẫn chỉ đạo nhân viên trong công ty tổ chức truyền thông, giới thiệu với khách hàng là dự án đã đủ thủ tục pháp lý, triển khai hoạt động phân phối bán hàng; ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với hơn 686 cá nhân, tổ chức, chiếm đoạt số tiền hơn 7 nghìn tỷ đồng.

Các bị cáo là người có chức vụ quyền hạn cao ở địa phương, là người có chức năng tham mưu cho các cơ quan của Bộ Quốc phòng và địa phương nhưng không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình gây thiệt hại cho Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý đất quốc phòng.

Các bị cáo biết rõ hoặc buộc phải biết rõ nhưng vẫn cố ý thực hiện, bỏ mặc để xảy ra dẫn đến việc thu hồi, bàn giao đất không đúng cho Công ty Phúc Sơn. Quá trình điều tra thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ có liên quan chứng minh hành vi phạm tội của từng bị cáo.