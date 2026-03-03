Ngày mai, xét xử dàn cựu lãnh đạo phường ở Hà Nội nhận hối lộ để 'bảo kê' xây dựng trái phép

TPO - Bị cáo Đặng Thanh Tùng (cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai cũ) bị cáo buộc nhận hối lộ tổng số tiền 900 triệu đồng để "bảo kê" cho việc xây dựng trái phép hoặc không phép trên địa bàn; nhóm đồng phạm của ông này cũng bị quy kết nhận hối lộ hàng trăm triệu, để "ngó lơ" sai phạm.

Nhận tiền để tạo điều kiện cho công trình xây dựng sai phạm

Ngày mai (4/3), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ án “Nhận hối lộ” để bỏ qua vi phạm trật tự xây dựng xảy ra trên địa bàn phường Thanh Trì.

Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thủy làm Chủ tọa; đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Các bị cáo, gồm: Đặng Thanh Tùng (cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai cũ); Nguyễn Vũ Diêm (Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì); Trần Văn Quân (cựu Chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ, phụ trách địa bàn phường Thanh Trì); Bùi Thanh Nhã (cựu Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, cựu Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cũ); Lê Thanh Thủy (cựu Đội phó Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai); Vũ Cát Sự (cựu Chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, phụ trách địa bàn phường Thanh Trì), đều bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, các bị cáo nêu trên là những người có chức vụ, có thẩm quyền trong việc kiểm tra, phát hiện, đề xuất xử lý và xử lý đối với các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Thanh Trì.

Tuy nhiên, trong thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, các bị cáo biết nhiều công trình xây dựng không phép trên địa bàn phường nhưng đã nhận tiền của các chủ công trình, hứa hẹn và tạo điều kiện cho họ xây dựng, sửa chữa trái phép hoặc không phép để chia nhau hưởng lợi bất chính.

Cụ thể, Viện Kiểm sát cho rằng, nhóm trên đã nhận hối lộ của bà Mai Thị Chung (SN 1982, trú Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt) tổng số tiền 320 triệu đồng. Trong vụ này, bà Chung thông qua Bùi Thanh Nhã (Đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng quận Hoàng Mai) đến gặp bị cáo Nguyễn Vũ Diêm để xin hoàn thiện căn nhà từ 3 tầng lên 5 tầng.

Bà Chung sau đó được giới thiệu gặp bị cáo Quân hoàn thiện hồ sơ và được Diêm nói "nếu muốn xây lên 5 tầng phải chi phí 100 triệu".

Cuối tháng 11/2024, tổ công tác phường kiểm tra căn nhà của bà Chung và căn nhà của các ông Đỗ Trường Sơn, Nguyễn Thị Liễu,... phát hiện có vi phạm. Sau khi nhận thông báo, bà Chung gặp ông Sơn, bà Liễu tiếp tục bàn cách đưa hối lộ để được bỏ qua.

Ngoài nhận tiền của nhóm bà Chung, các bị cáo còn nhận của chủ công trình, gồm: Ông Vũ Xuân Trường 30 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Thắng 230 triệu đồng; ông Vương Đức Hiệp 250 triệu đồng; ông Lê Văn Đàm 40 triệu đồng; ông Nguyễn Tuấn Quân 50 triệu đồng.

Như vậy, toàn vụ án, các bị cáo bị quy kết nhận hối lộ tổng số tiền 920 triệu đồng.

Các bị cáo tại thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam.

Phân tách hành vi từng bị cáo, Viện Kiểm sát xác định, ông Trần Văn Quân tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 50 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Vũ Diễm tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền là 820 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 70 triệu đồng.

Trong khi đó, bị cáo Đặng Thanh Tùng tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền là 650 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 60 triệu đồng.

Bị cáo Vũ Cát Sự tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền là 370 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 20 triệu đồng.

Bị cáo Bùi Thanh Nhã tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền là 350 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 50 triệu đồng.

Bị cáo Lê Thanh Thủy tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền là 250 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 30 triệu đồng.

Đã nộp khắc phục một phần hoặc toàn bộ số tiền nhận hối lộ

Hiện, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ghi nhận gia đình các bị cáo đã nộp lại một phần hoặc khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Đặng Thanh Tùng, Cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì khai nhận, quá trình công tác đã giao nhiệm vụ cho bị cáo Trần Văn Quân phụ trách tổ công tác địa bàn phường, theo quy định các công trình không được cấp phép xây dựng nhưng khi phát hiện vẫn "tạo điều kiện" cho người dân xây dựng lên để nhận tiền "cảm ơn".

Đồng thời, Tùng cũng giao cho Quân quản lý số tiền này để chủ động chia cho các cá nhân có liên quan.

Như trong các vụ việc nhận tiền, cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Diễm và Quân có nhận của các ông, bà: Mai Thị Chung, ông Vương Đức Hiệp, ông Nguyễn Văn Thắng, ông Vũ Xuân Trường và ông Lê Văn Đàm (người sống tại phường). Số tiền nhận bao nhiêu, hai bị cáo đều báo cáo cho cựu Chủ tịch Tùng biết.

Giai đoạn điều tra, bị cáo Tùng biết một số tiền để trong tủ cá nhân của bị cáo là do Quân nhận của các chủ công trình nên mang cất vào xe ô tô, sau đã nộp lại cơ quan điều tra.