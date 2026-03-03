Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hải quan sân bay Nội Bài phát hiện 5 hành khách cất giấu gần 13kg kim loại nghi là vàng

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên tiếp trong 2 ngày qua, lực lượng Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện 5 hành khách từ nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam cất giấu gần 13kg kim loại màu vàng, nghi là vàng.

vang-lau.jpg
Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài liên tiếp các vụ vận chuyển kim loại màu vàng, nghi là vàng vào Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Hải quan và Chi cục Hải quan Khu vực I về việc tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin quản lý rủi ro đối với hành khách trọng điểm, chuyến bay trọng điểm, trao đổi với hãng hàng không lấy danh sách hành khách có điểm xuất phát từ các quốc gia có rủi ro về hàng cấm, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra soi chiếu và rà soát người.

Qua đó, trong 2 ngày vừa qua (2-3/3) thông qua các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát rủi ro cùng với việc phân tích hình ảnh soi chiếu hành lý và rà soát người tại khu vực cửa hải quan, Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện 5 trường hợp hành khách nhập cảnh vào Việt Nam cất giấu gần 13kg kim loại màu vàng, nghi là vàng.

Cụ thể, khoảng 9h40, ngày 3/3, tại khu vực cửa hải quan số 3, 6 và 7, Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện nghi vấn 4 hành khách không thực hiện khai báo hải quan và qua soi chiếu có nhiều nghi vấn. Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài đã phối hợp với Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP Hà Nội) kiểm tra.

Điển hình, hành khách P.T.H cất giấu trong áo ngực trên người và đũng quần lót 10 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng, nặng khoảng 5kg; hành khách V.T.M cất giấu dưới đũng quần lót 5 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng, nặng khoảng 1,1kg; hành khách N.V.L giấu dưới đũng quần lót 6 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng, nặng khoảng 3,5kg; hành khách S.M.H giấu dưới đũng quần lót và đeo trên tay 7 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng, nặng khoảng 2,7kg.

Các hành khách trên nhập cảnh từ Đài Loan (Trung Quốc) vào Việt Nam qua Sân bay quốc tế Nội Bài.

Trước đó, rạng sáng ngày 2/3, Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện hành khách N.T.Q nhập cảnh từ Hàn Quốc về Nội Bài có nhiều điểm nghi vấn, không thực hiện khai báo hải quan. Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội cùng tiến hành kiểm tra hành lý của bà Q. đồng thời phát hiện dưới đũng quần lót của hành khách 5 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng có trọng lượng khoảng 561g.

Hiện các vụ việc đang được cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
#Buôn lậu vàng #Buôn lậu vàng qua đường hàng không #Hải quan Nội bài #Hành khách mang lậu vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục