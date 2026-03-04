Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Công an Hà Nội bắt giữ ổ nhóm mạo danh cảnh sát Nhật Bản để lừa đảo

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện ổ nhóm đối tượng người nước ngoài hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn mạo danh cảnh sát Nhật Bản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

doi-tuong-2.jpg
Cảnh sát làm việc với những người liên quan.

Ngày 3/3, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, ngày 28/2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh vừa triệt phá ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia.

Cụ thể, đơn vị đồng loạt kiểm tra 4 địa điểm nghi vấn có người nước ngoài cư trú tại Khu đô thị Ciputra (phường Phú Thượng) và căn hộ 1903, tòa S, Chung cư Mipec 122–124 Xuân Thủy (phường Cầu Giấy) phát hiện 7 đối tượng người nước ngoài (3 quốc tịch Trung Quốc, 4 quốc tịch Nhật Bản) có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Trong đó, đối tượng Z.H (quốc tịch Trung Quốc) được xác định là chủ mưu, cầm đầu.

doi-tuong-3-1297.jpg
Đối tượng trong vụ án.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 8/2025 đến nay, các đối tượng xây dựng kịch bản giả danh cảnh sát, kiểm sát viên, tòa án Nhật Bản, gọi điện cho công dân đang sinh sống tại Nhật Bản.

Nhóm này thông báo đã “nhặt được túi giấy tờ” của bị hại, đồng thời đưa ra thông tin giả về việc dữ liệu cá nhân của họ bị sử dụng vào hoạt động phạm pháp, yêu cầu phối hợp “xác minh điều tra” và buộc chuyển tiền điện tử Ethereum (ETH) để “phục vụ điều tra”.

Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt ước tính khoảng 11 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm 65 điện thoại di động, 19 máy tính bảng, 3 máy tính xách tay, 12 bộ đàm, 4 bộ cảnh phục cảnh sát Nhật Bản và một số tiền mặt Việt Nam đồng.

tang-vat.jpg
Tang vật thu giữ.

Trước đó, tháng 1/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng đã phát hiện, triệt phá một nhóm lừa đảo công nghệ cao có tổ chức, xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, sử dụng người Hàn Quốc để lừa đảo công dân Hàn Quốc.

Theo cơ quan Công an, vụ việc cho thấy tình hình vi phạm pháp luật có yếu tố nước ngoài diễn biến phức tạp, mang tính tổ chức, xuyên quốc gia. Các đối tượng lợi dụng chính sách thị thực điện tử thông thoáng để nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam, chọn Hà Nội làm nơi cư trú, ẩn náu, sau đó câu kết với các đối tượng mang quốc tịch khác để tổ chức hoạt động lừa đảo nhắm vào công dân nước ngoài, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và hình ảnh quốc gia.

Thanh Hà
#Lừa đảo qua không gian mạng #Mạo danh cảnh sát Nhật Bản #Hoạt động xuyên quốc gia #Tội phạm công nghệ cao #Đấu tranh phòng chống tội phạm quốc tế #Sử dụng chính sách thị thực điện tử #Chiếm đoạt tài sản qua điện tử

