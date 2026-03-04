Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Giả chữ ký của vợ để ký hợp đồng, chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng của đối tác

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bùi Hoàng Tuấn giả chữ ký của vợ là giám đốc công ty để ký kết hợp đồng kinh tế, từ đó chiếm đoạt số tiền hơn 2,7 tỷ đồng của đối tác.

d2-9086.jpg
Bùi Hoàng Tuấn.

Ngày 4/3, Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết đang giải quyết vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra vào năm 2015, liên quan đến đối tượng Bùi Hoàng Tuấn (SN 1972, trú tại Hà Nội).

Theo kết quả điều tra bước đầu, năm 2015, Tuấn giả chữ ký của vợ là bà Phạm Thị Hưng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Thịnh để ký kết hợp đồng kinh tế mua lô hàng thiết bị y tế với giá trị hơn 3 tỷ 429 triệu đồng.

Sau đó, Tuấn không thực hiện hợp đồng và chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ 743 triệu đồng mà đối tác tạm ứng cho công ty trên.

Để mở rộng vụ án, Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đề nghị những người từng bị đối tượng trên lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì khẩn trương liên hệ với cơ quan điều tra theo địa chỉ km6 + 500 Đại lộ Thăng Long, phường Xuân Phương, TP Hà Nội hoặc liên hệ đồng chí Bùi Văn Bảo – điều tra viên theo số điện thoại 0962.963.719 để cung cấp thông tin.

Thanh Hà
#Giả chữ ký trong giao dịch kinh tế #Chiếm đoạt tài sản qua hợp đồng giả #Vụ án lừa đảo doanh nghiệp #Thủ đoạn gian lận trong mua bán thiết bị y tế #Điều tra vụ án lừa đảo năm 2015 #Chuyên án lừa đảo liên quan đến công ty #Phản ánh hoạt động lừa đảo thương mại #Hướng dẫn liên hệ cơ quan điều tra #Vai trò của chứng cứ giả mạo trong phạm tội

Xem thêm

Cùng chuyên mục