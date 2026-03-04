Bắt đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm tại hai khách sạn ở Gia Lai

TPO - Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Hoàng Văn Duyên - đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm tại hai khách sạn lớn ở tỉnh này.

Ngày 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Hoàng Văn Duyên (SN 1988, trú tại xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Chứa mại dâm”.

Duyên được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm tại khách sạn Hương Pleiku (số 125 đường Wừu, phường Diên Hồng) và khách sạn Biển Hồ (số 239 đường Võ Văn Kiệt, phường Thống Nhất, cùng thuộc tỉnh Gia Lai). Đối tượng quản lý thu chi của cả 2 cơ sở dưới trướng Duyên là Nguyễn Văn Quyết (SN 1990, trú tại xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hóa).

Đối tượng Duyên.

Trước đó, khoảng 20h45 ngày 11/2, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai kiểm tra khu vực massage tại khách sạn Biển Hồ.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện 4 cặp nam - nữ đang có hành vi mua bán dâm. Các trinh sát cũng bắt giữ Nguyễn Công Lợi (SN 1991) và Vũ Văn Linh (SN 1995, cùng trú phường Diên Hồng) là nhân viên quản lý cơ sở massage.

Cùng thời điểm, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Diên Hồng kiểm tra khu vực massage tại khách sạn Hương Pleiku bắt quả tang 2 đôi nam - nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Tại khách sạn Hương Pleiku, lực lượng chức năng bắt giữ Đậu Xuân Lĩnh (SN 1995, trú xã Trị An, tỉnh Đồng Nai), Lê Thế Hưng (SN 1984, trú xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Ngọc Huy (SN 2000, trú phường Quy Nhơn).

Tại hai cơ sở trên, lực lượng công an phát hiện 12 gái bán dâm chủ yếu đến từ khu vực miền Tây, trong độ tuổi từ 25-30.

Theo đó, khách đến các cơ sở massage phải mua vé với giá từ 400.000 đồng đến 2 triệu đồng, trong đó có gói “Super VIP” giá 700.000 đồng và gói “Party” giá 2 triệu đồng.

Các đối tượng quản lý nhân viên massage trong vụ án trên.

Toàn bộ tiền vé massage do các đối tượng cầm đầu hưởng lợi. Trong khi đó, các nữ nhân viên phải chi 150.000 đồng tiền hoa hồng cho mỗi lượt khách để trả cho tài xế taxi. Do đó, để có tiền trả hoa hồng và thu lợi cho bản thân, các cô gái buộc phải thực hiện hành vi kích dục, dụ dỗ khách mua dâm. Theo đó, mỗi lượt bán dâm có giá từ 800.000 đồng đến 1,6 triệu đồng, tùy theo thỏa thuận giữa gái bán dâm và khách.

Hằng tháng, mỗi gái bán dâm thu về khoảng 30-50 triệu đồng. Trong khi đó, các đối tượng cầm đầu đường dây thu lợi trung bình hàng trăm triệu đồng mỗi tháng tại mỗi cơ sở.