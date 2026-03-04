Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Hàng trăm cảnh sát xuyên đêm truy bắt nghi phạm sát hại phụ nữ ở Sơn La

Viết Hà
TPO - Sau chưa đầy 9 giờ kể từ thời điểm xảy ra án mạng, Công an Sơn La đã huy động hàng trăm cảnh sát vào cuộc và đã truy bắt thành công đối tượng Cứ A Dê, nghi phạm dùng dao sát hại một phụ nữ tại sân nhà riêng ở xã Xím Vàng (tỉnh Sơn La).

a-a-de.jpg
Nghi phạm Cứ A Dê.

Ngày 4/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã bắt giữ thành công nghi phạm Cứ A Dê (SN 1988, trú tại xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi giết người.

Công an tỉnh Sơn La cho biết, khoảng 3h30 ngày 2/3, người dân xã Xím Vàng phát hiện chị Mùa Thị C (SN 1988) tử vong tại sân nhà, trên người có hai vết dao đâm. Thời điểm phát hiện, chưa xác định được nghi phạm, gây hoang mang trong nhân dân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp các lực lượng tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết, rà soát các mối quan hệ, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng manh động, có thể tiếp tục gây nguy hiểm, Công an tỉnh Sơn La huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cơ sở và người dân tổ chức truy lùng xuyên đêm.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Cứ A Dê là người đã dùng dao đâm chị C vào rạng sáng 2/3 rồi bỏ trốn vào khu vực rừng núi gần hiện trường.

Sau 9 giờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 12h30 cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ Cứ A Dê khi đối tượng đang lẩn trốn trong rừng.

Đáng chú ý, thời điểm bị bắt, nghi phạm trong tình trạng ngộ độc do uống thuốc trừ cỏ để tự sát. Lực lượng chức năng lập tức đưa đối tượng đi cấp cứu, đảm bảo phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ động cơ, nguyên nhân vụ án.

Viết Hà
#Sơn La #giết người #truy bắt #nghi phạm #Công an

