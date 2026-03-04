Lý do đối tượng bị truy nã tội giết người về nước đầu thú sau 27 năm lẩn trốn ở nước ngoài

TPO - Gần 3 thập kỷ bỏ trốn sang nước ngoài để né tránh trách nhiệm hình sự, đối tượng Nguyễn Văn Phong bị truy nã về tội “Giết người” đã ra đầu thú sau quá trình kiên trì vận động của lực lượng Công an.

Ngày 4/3, Công an phường Đa Mai cho biết đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh vận động thành công đối tượng truy nã Nguyễn Văn Phong (SN 1972, trú tại tổ dân phố Phúc Hạ, phường Đa Mai), ra đầu thú sau 27 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Phong là đối tượng bị truy nã theo quyết định truy nã số 14/QĐ-CSĐT ngày 15/2/1999 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang về tội “Giết người”.

Trước đó, vào cuối năm 1997, do mâu thuẫn cá nhân, Phong đã thực hiện hành vi tước đoạt tính mạng một người cùng tổ dân phố. Sau khi vụ án xảy ra, đối tượng bị khởi tố, bắt giữ. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Phong đã bỏ trốn khỏi địa phương, vượt biên sang Trung Quốc vào năm 1999 nhằm trốn tránh sự xử lý của pháp luật.

Đối tượng Phong (ở giữa) tại Cơ quan Công an.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an cấp trên về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Đa Mai đã rà soát hồ sơ, củng cố tài liệu, đồng thời xác định công tác vận động đầu thú là giải pháp trọng tâm, mang tính bền bỉ và nhân văn.

Lực lượng Công an đã chủ động phối hợp chặt chẽ với gia đình, người thân của đối tượng để tuyên truyền, phân tích rõ tính chất, mức độ của hành vi phạm tội; đồng thời giải thích chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người tự nguyện ra đầu thú.

Trước sự phân tích thấu tình, đạt lý của lực lượng Công an cùng sự động viên từ người thân, đến ngày 4/3, Nguyễn Văn Phong đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.