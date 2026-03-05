Triệt phá hệ thống ‘Xôi Lạc TV’, khởi tố 30 bị can

TPO - Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án và khởi tố 30 bị can liên quan đến đường dây phát sóng trái phép các nội dung thể thao, phim ảnh trên hệ thống “Xôi Lạc TV”, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Phát sóng lậu quy mô lớn

Ảnh chụp màn hình.

Theo kết quả điều tra bước đầu, hai đối tượng được xác định giữ vai trò cầm đầu là P.N.D. (47 tuổi, trú tại Hà Nội) và N.C.Đ. (33 tuổi, trú tại Hà Nội).

Cơ quan chức năng cũng cho biết, hệ thống “Xôi Lạc TV” hoạt động dưới dạng website phát trực tuyến, phát tán và tiếp sóng trái phép nhiều nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của các đơn vị sở hữu bản quyền. Bên cạnh việc phát sóng lậu các chương trình thể thao, phim ảnh, hệ thống này còn lồng ghép quảng cáo, đường dẫn và cơ chế điều hướng người xem tới các nền tảng có liên quan đến hoạt động cờ bạc, đánh bạc trực tuyến.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định đường dây này có quy mô lớn, số lượng đối tượng tham gia đông, được tổ chức chặt chẽ với nhiều bộ phận khác nhau. Các đối tượng che giấu hoạt động phạm tội dưới vỏ bọc các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/2/2026, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triển khai triệt phá đường dây tội phạm này.

Cơ quan chức năng đánh giá việc phát tán nội dung vi phạm bản quyền trên môi trường mạng, kèm theo quảng cáo và các đường dẫn tới nền tảng cờ bạc trực tuyến, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm, gây hệ lụy đối với người sử dụng internet.

Đặc biệt, việc điều hướng người xem tới các nền tảng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc và phát tán nội dung độc hại có thể lôi kéo người dùng, nhất là thanh thiếu niên, tham gia các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Thiệt hại liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan hiện đang được cơ quan chức năng phối hợp với các chủ thể quyền và cơ quan chuyên môn tiếp tục thống kê, thẩm định. Do vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan nhiều nguồn dữ liệu và kênh trung gian, con số thiệt hại sẽ được công bố khi có đủ căn cứ.

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số

Theo Cục A05, Bộ Công an, việc triệt phá hệ thống “Xôi Lạc TV” góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích sáng tạo và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Cơ quan chức năng khẳng định mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đều để lại dấu vết và sẽ bị truy vết, xử lý nghiêm minh. Việc triệt phá đường dây này cũng được xem là lời cảnh báo đối với các cá nhân, tổ chức có ý định trục lợi bất chính từ việc khai thác trái phép nội dung số.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không truy cập hoặc chia sẻ các đường dẫn xem trực tiếp chương trình thể thao, phim ảnh trên các trang web vi phạm bản quyền. Việc truy cập vào các website này có thể tiềm ẩn nguy cơ bị cài mã độc, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc bị lôi kéo tham gia các hoạt động cờ bạc trực tuyến.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm liên quan đến các website phát tán nội dung trái phép, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định của pháp luật.